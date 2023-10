Escorpión Dorado dio sus razones por no haber mencionado a Shakira en su entrevista con Gerard Piqué

Alex Montiel como ‘Escorpión Dorado’ es un periodista, Youtuber, comediante y actor de doblaje mexicano. Tuvo a un invitado especial en su canal: ‘PelucheEn ElEstuche’ y fue nada más y nada menos que Gerard Piqué. Durante su encuentro intercambiaron varias preguntas, pero en ningún momento el conductor le preguntó al exbarcelonista por Shakira. A los internautas les incomodó la postura del presentador, pero el español se disfrutó el encuentro con temas musicales de Peso Pluma y hasta solicitó una canción en específico.

“No sé, ponme, ahora que se ha puesto mucho de moda Peso Pluma, ponme algún estilo que en México se lleve mucho, la de Peso Pluma con Bizarrap”, pidió el exfutbolista. Tras esto, el Escorpión Dorado le preguntó: “¿Alguna otra de Bizarrap o ya lo dejó así?”. Por supuesto, Piqué se negó: “No, déjalo así”.

Gerard Piqué y el Escorpión Dorado JUNTOS, en Barcelona 👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/oB7kfPYPKq — Chismorreo (@ChismorreoTv) October 4, 2023

¿Extraña el futbol?

El presidente de la Kings League se subió al volante con el influencer y tuvo la oportunidad de platicar sobre su vida después del futbol y lo que ha podido lograr como empresario. Entre sus revelaciones confesó que está tranquilo.

“No extraño el futbol, estoy muy tranquilo, muy bien, ya tocaba y nada, ahora una nueva faceta de mi vida y con muchas ganas”, declaró Piqué.

Escorpión Dorado dio sus razones

“No, a ver, lo que se ve no se pregunta, creo que es un tema muy manoseado. La única que ha abierto el tema como tal es Shakira. Piqué pues como se ha mantenido ahí al ras, y ya sabes que entre mis prioridades cuando están involucrados ahí chamacos, trato de no pisotear por ahí, pero de todos modos hubo un par de guiños a la de Las caderas no mienten”, expresó.