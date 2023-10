¡Lola Cortés furiosa! Se defiende ante comparaciones con Ninel Conde

Recientemente, Lolita Cortés demostró su disgusto al ser comparada con Ninel Conde, esto debido a los rumores que han recorrido las redes sociales en donde se indica que la llamada ‘Jueza de Hierro’ se habría sometido a algunos procedimientos estéticos en su rostro.

Sin embargo, Cortés aclaró que su única intervención estuvo relacionada con el tratamiento dental, motivado por cuestiones de salud. Por esta razón, cuando le señalaron que su apariencia se asemejaba a la de Ninel Conde, decidió salir a defenderse.

“No, no tiene qué ver con chichis y nalgas, no tiene qué ver con eso, porque yo no vivo de eso, vivo del talento. Yo afortunadamente no vivo de mi cuerpo, mi cuerpo es mi templo, mi cuerpo es mi instrumento, lo cuido”, dijo la famosa luego de que un reportero de ‘Venga la Alegría’ la cuestionara sobre el tema, indicando además que el cambio realizado fue en sus dientes, lo que ha transformado por completo su imagen.

“Me estoy transformando los dientes porque eran un desastre, por eso yo siento que la gente ha dicho ‘está muy cambiada’, sí, por supuesto”, afirmó.

Además de esto, Cortés dijo que en la actualidad se encuentra confrontando un problema en relación con el conjunto dental que lleva puesto, el cual no se ajusta adecuadamente a su boca, lo que, en sus propias palabras, le da una apariencia que ella describe como “similar a la de un caballo”.

“Yo necesitaba salud y tener una mejoría, pero sí parezco caballo. Cuando me entreguen el tamaño, van a ver, no tiene que ver con chichis y nalgas”, señaló.

De esta manera, la famosa explicó que la decisión de hacerse un cambio de dentadura surgió a partir del momento en que se dio cuenta que necesitaba cuidar más su apariencia, ya que pensó que no tenía sentido cambiar su imagen, siendo abuela, pero ahora su pensamiento es otro.