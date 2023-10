Noelia y su terrible experiencia en el 90s Pop Tour: Afirma que Kabah y JNS la ignoraron por envidia

El 90s Pop Tour sigue siendo un éxito rotundo, con una sorprendente gira de conciertos en las que el público disfruta de la música que los hizo bailar, unas tres décadas atrás. En uno de sus más recientes conciertos en la Arena de la Ciudad de México (CDMX) apareció Noelia como invitada especial.

Y aunque el público explotó cuando la vio arriba del escenario, puertas adentro las cosas no parecían estar bien. La puertorriqueña de 44 años asegura que hubo una mala vibra de parte de algunas de las integrantes de Kabah y JNS.

Es tan delicada la situación que Noelia cree que la ignoraron debido a que ellas no tuvieron la misma fama en sus carreras musicales, es decir, por envidia.

“Miran bien feo y te avientan una energía... yo soy hipersensible, yo lo sentí y yo de ‘¿qué le pasa?’. Se me cruzó en el ensayo, la de pelo corto, me miró fatal”, inicia Noelia en una entrevista con De Primera Mano, de la que se hace eco Infobae. Por la descripción, la puertorriqueña pareciera hablar de Federica Quijano, en primera instancia.

También te puede interesar: Karol G tiene una extraña adicción ¿Sabes cuál es?; Aquí te contamos

En la misma charla, sin pelos en la lengua, Noelia señala con nombre y apellido cómo fue el trato que recibió de parte de las integrantes de JNS.

“Las de JNS es lo que les estoy diciendo, son muy jóvenes (…) yo las vi chiquitas, como aglomeradas, tenía que pasar por aquí (junto a ellas), de la entrada del búnker, vengo y les digo: ‘Hola’ (…) y no contestas. Me dice: ‘Vuélvelas a saludar’, y yo: ‘Hola’, no contestan. La tercera vez me dicen ‘hola’, pero de mala manera”, añadió la intérprete de “Clávame tu amor”.

¿Por qué podría ocurrir esto? Noelia lo tiene bien claro: asegura que hay cierta envidia por la diferencia entre las trayectorias musicales de cada artista.

“Hay que ser condescendientes, yo soy una cantante que corrí con la suerte de ser una cantante internacional desde el principio, muy muy rápido y todo el elenco que está ahí no es internacional, que fueron a Italia, España, que no les pasó lo mismo que a mí”, sostuvo.

Antes de estas declaraciones, se había deslizado el rumor de que era Noelia quien había iniciado los malos tratos, cuando comenzó a frecuentar los ensayos de la gira. La misma puertorriqueña niega que esto haya sido así.