Selena Gomez habla sobre cómo reaccionó cuando se enteró que Justin y Hailey Bieber anunciaron su relación

Selena Gomez abre su corazón para hablar por primera vez de lo que significó para ella la relación entre Justin Bieber y Hailey Baldwin. El cantante canadiense y la modelo estadounidense se casaron, apenas dos meses después de que Bieber y Gomez habían terminado.

Soy Carmín recuerda que la relación entre Selena y Justin fue muy tormentosa. A pesar de eso, era una relación y para Gomez fue un golpe muy duro para su estabilidad emocional, el haber recibido esa noticia.

Es entonces como ahora confiesa que ese fue el motivo por el que decide alejarse de la redes sociales. “Acababan de romperme el corazón. No necesitaba ver lo que todos estaban haciendo”, dijo la cantante y actriz de 31 años.

También te puede interesar: Selena Gómez sufrió un accidente con su vestuario

“Hubo momentos en los que no me sentía bien con mi apariencia por lo que veía en Instagram. Pensaba: ‘ojalá mi cuerpo se viera así', y eso nublaba la visión que tenía de mi misma”, añade Selena Gomez.

Selena Gómez y Hailey Bieber Selena Gómez y Hailey Bieber de nuevo generan controversia

“Ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada. ¿Acaso no es irreal esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie? Crecí queriendo agradar a todos. Desde muy joven tenía una responsabilidad; los jóvenes me veían como un referente. No sabía quién era. Tener esa responsabilidad me hacía andar con cuidado. Pensé que podría ser perjudicial decir a la gente quién soy realmente. Empezó a ser una amenaza que me asustaba. Bueno, si no estás bien, entonces no puedes trabajar”, añadió Selena.

“Pasé por un momento realmente dificil con mis altos y bajos; no sabia qué hacer ni cómo controlarlo. Quería cancelar cosas. Fue una sensación atormentadora”, dijo la protagonista de Only Murders in te Bulding.