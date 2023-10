¿La serie ‘iCarly’ llega a su final?; Entérate

Para la tristeza de los seguidores del reboot de Nickelodeon, iCarly llegó a su fin en su tercera temporada. El 4 de octubre, Paramount+ confirmó a Deadline que el show quedaba cancelado justo cuando la historia de amor entre Carly y Freedie comenzaba.

“La serie tuvo tres tandas geniales y le dio a los fans lo que deseaban ver, finalmente con Carly y Freddie viviendo una relación juntos”, así lo expresó el vocero de la plataforma.

A propósito de la decisión, algunos de los internautas se expresaron: “Nunca debió regresar, ya de por si la original tubo una caída muy grande en sus últimas temporadas, sencillamente debió quedar así estirarla no era necesario y mucho menos si no ibas a tener a Sam además del pésimo humor que manejo no se pudo adaptar a nuevas eras”.

“Al menos hubiesen dejado hacer una 4ta temporada para terminar todo”.

“Sin Sam ese programa no era nada. Como en El Chavo, sin Quico y Don Ramón, sin ellos, no era El Chavo”, son algunas de las expresiones en redes sociales.

Lo más esperado fue que después de 15 años, Freddie Benson cumplió uno de sus mayores sueños: salir con Carly Shay, y es justo allí cuando surge el tan esperado romance entre ellos, deciden parar la continuación del proyecto audiovisual.

La nueva versión de iCarly volvió en 2012. La idea era mostrar a aquellos rostros, pero en una faceta distinta. La historia se retomó en la etapa adulta de Carly y sus amigos, quienes lidian con sus trabajos, relaciones y familia. En medio de muchos sentimientos, Laci Mosley, que da vida a Harper Bettancourt en la ficción manifestó que:

“Fueron la mejores personas con las que he trabajado en la industria. Gracias por ver el reboot, todos pusieron sus almas talentosas en esto”, agregó.