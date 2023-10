Michelle Rubalcava habla de su salida de ‘Venga la Alegría’

‘Venga la Alegría’ vuelve a experimentar un cambio, ya que la tarde del 5 de octubre se anunció de manera oficial la salida de Michelle Rubalcava a menos de dos meses de haberse integrado en el popular programa, por lo cual los televidentes comienzan a especular sobre los motivos de la decisión.

El presentador de televisión hizo oficial la noticia a través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual habló sobre su salida del programa de TV Azteca, evitando entrar en detalles para no generar una polémica.

Michelle Rubalcava se va de ‘Venga la Alegría’

Al respecto de su salida, Rubalcava explicó que su forma de ser habría desencajado con los intereses que mantiene el matutino, al parecer en un momento intentó acoplarse, pero no funcionó.

“Yo tengo una esencia, yo tengo una manera de ser, me gusta hablar las cosas frontales, me gusta ser así, pero bueno, si estoy en una casa donde a lo mejor no está permitido, yo lo tengo que aceptar y eso fue lo que pasó”, dijo.

Finalmente, Michelle destacó que no hubo ninguna discusión con sus compañeros del foro, por lo cual les envió sus mejores deseos por el tiempo que compartieron.

“Nadie se enojó con nadie, nadie se peleó con nadie. No hubo amenazas, no hubo nada. Le mando un beso a todos mis compañeros conductores con los que estuve”, señaló.

Como era de esperarse la noticia generó un sinfín de comentarios y reacciones en redes sociales, una de las más polémicas fue de Álex Kaffie, quien de manera indirecta se burló de la salida de Michelle, por lo cual el conductor respondió para evidenciar ciertos aspectos de su vida laboral.