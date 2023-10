Peso Pluma asegura que sufre ataques de ansiedad por su fama

Hassan Emilio, mejor conocido como Peso Pluma, se ha convertido en uno de los exponentes más importantes del regional mexicano con su propuesta de corridos tumbados; sin embargo, su popularidad y fama han generado algunos inconvenientes en su salud mental.

La noche del pasado jueves 5 de octubre se llevó a cabo la nueva edición de los Latin Billboard, premios en donde el intérprete de “Lady Gaga” resaltó por ganar la mayor parte de categorías en las que fue nominado, no solo por su álbum ‘Génesis’, sino también por sus populares colaboraciones.

Peso Pluma (Rodrigo Varela/Getty Images)

Peso Pluma sufre ataques de ansiedad

Peso Pluma se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, no obstante, la fama se ha convertido en un factor abrumador para el cantante, ya que durante una entrevista con The New York Times se sinceró sobre los problemas en su salud mental con los que ha tenido que lidiar.

“Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad. Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello”, confesó.

Peso Pluma. Esta semana participó en los premios de la cadena MTV.

El artista mexicano intentó señalar la relevancia del tema, puesto que sus ataques de ansiedad se habrían intensificado luego de llegar a la cima del éxito, es por ello que apuntó que las personas que sufran de algún padecimiento similar deben acudir con especialistas.

Peso Pluma y Nicki Nicole en los Latin Billboard

La famosa premiación contó con momentos que emocionaron a todos los espectadores, uno de los más emotivos fue cuando Peso Pluma y Nicki Nicole compartieron el escenario para interpretar su colaboración titulada “Por las noches”.

Al finalizar la presentación, el intérprete de corridos tumbados fue captado al darle un beso a la artista argentina, posteriormente ambos se tomaron de la mano para bajar del escenario y seguir disfrutando del resto de la ceremonia.

🤝❤️ Así se retiraban del escenario @Nicki_Nicole19 y @_PesoPluma luego de cantar a dúo "Por Las Noches" 🎶@billboardlatin 🎖️ pic.twitter.com/9AHQeIczfz — Billboard AR (@BillboardArg) October 6, 2023

Asimismo, los famosos cantantes asistieron juntos al afterparty, en donde se mostraron bastante cariñosos y felices por compartir una noche tan importante en sus carreras. Pese a que Peso Pluma y Nicki Nicole no han confirmado su relación, sus fanáticos no dejan de hablar de todas las pistas que han dejado sobre su noviazgo.