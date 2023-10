Danna Paola podría ser multada por su interpretación del Himno Nacional

Danna Paola fue la cantante seleccionada para interpretar el Himno Nacional previo a la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Jermell Charlo, como era de esperarse la presentación de la cantante mexicana generó diversas reacciones.

La intérprete de “Agüita” se convirtió en una de las exponentes del pop mexicano más importantes del momento, es por ello que su popularidad ha trasladado fronteras, comenzando a colocar su música por el territorio estadounidense con su gira ‘XTAS1S’.

¿Danna Paola será multada?

Pese a que la presentación de Danna Paola generó críticas positivas, posteriormente algunos usuarios de redes sociales señalaron que el Himno Nacional debe cantarse en un compás de 2/4 (dos cuartos), por lo cual precisaron que la actriz no lo habría respetado.

Danna Paola nos ha dado una de las mejores interpretaciones del himno nacional mexicano, hay pruebas y no hay dudas.pic.twitter.com/Mc6P1LU9st — eba lvs ati (@dannaskarma) October 1, 2023

Las autoridades serán las encargadas de determinar si Danna infringió en la ley, misma que establece que las personas que interpreten el Himno Nacional de forma errónea tendrán que enfrentar multas económicas y otras sanciones mayores.

“A la persona o personas que al cantar el Himno Nacional alteren la letra serán sancionadas según la gravedad de la infracción y la condición del infractor, con multa económica de una a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta el equivalente a mil veces el salario mínimo”.

Por su parte, Danna Paola se mostró orgullosa de su interpretación, revelando que el momento le generó mucha presión por la responsabilidad que conlleva, pero que al final logró vencer ese miedo.

“Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento. La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma rechazándolo por años, por miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir. Se me hacía un nudo en el estómago”, escribió la cantante.