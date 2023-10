¿Venganza? Gerard Piqué tendría un plan para ‘Destruir’ a Shakira tras indirectas en sus canciones

Shakira / Gerard Piqué La colombiana fue la reina de los premios y sus fan se lo hicieron saber a su ex. (Mike Coppola/Instagram: @3gerardpique / Getty Images)

Ya ha pasado más de un año desde el momento en que se dio a conocer la ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué, desde entonces ambos han sido tema de conversación constante en los medios de comunicación y en el mundo del entretenimiento, pues al parecer el pleito que mantienen no parece tener fin.

La cantante colombiana ha expresado sus sentimientos hacia el empresario a través de sus canciones, y en su más reciente lanzamiento, no solo atacó a su ex pareja, sino también a su ex suegro. Como resultado, se ha especulado que el dueño de Kosmos está tramando un plan sorprendente para perjudicar a la famosa.

¿Gerard Piqué quiere ‘Destruir a Shakira?

A pesar de las acusaciones de Shakira y las indirectas en sus canciones, Gerard Piqué ha mantenido un perfil discreto en relación a su separación con la colombiana. Sin embargo, ahora surgió un nuevo rumor en donde se dice que este se encuentra llevando a cabo un plan inusual para desprestigiar a la cantante, especialmente después de las indirectas que han involucrado no solo a Clara Chía Martí, sino también a los padres de Gerard Piqué.

Según el paparazzi Jordi Martin, tanto Gerard Piqué como su padre han puesto en marcha un plan inusual para dañar la reputación de Shakira, en respuesta a las indirectas de la cantante en canciones recientes, como la titulada “El Jefe”, donde arremetió contra el ex futbolista y su progenitor, lo que ha generado molestia a ambos.

“Gerard Piqué es el dueño de la Kings League, la Kings League cierra un contrato con MediaSet España que es Telecinco, para los derechos televisivos de la Kings League, y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco, ¡qué casualidad!… Es como si yo soy el diseño de la Kings League y cierro un contrato con Williams, y le digo a Williams ‘oye, yo tengo lío con Rodrigo, pero si tú quieres la Kings League vas a tener a este hablando mal de Rodrigo, a este y a este’, y Williams dice ‘ok, accedo’, y es lo que está pasando. En España una chica que se llama Cristian Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de Shakira, y dice que Shakira por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable”.

Es importante destacar que incluso antes de la separación de Gerard Piqué y Shakira, los padres de este fueron captados haciendo comentarios despectivos hacia la colombiana. Por lo tanto, muchos seguidores de la cantante están contentos con la ruptura, ya que la relación con los padres de Piqué había sido un punto conflictivo para ella.

En resumen, la disputa entre Gerard Piqué y Shakira continúa siendo motivo de controversia, con acusaciones mutuas y canciones que expresan sus sentimientos. El empresario, aparentemente, está tomando medidas para proteger su imagen en medio de esta situación.