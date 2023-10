‘Music Bank Girls Halloween’, la fiesta perfecta para celebrar Music Bank en México

Tras el gran éxito obtenido con las fiestas ‘The Most Beautiful Moment to Party’, ‘Bangtan Halloween’, y ‘Tardeada DeluluLand’, DeluluLand regresa con un nuevo evento, ‘Music Bank Girls Halloween’, el próximo sábado 21 de octubre en La Piedad Live Music (Insurgentes Sur 585, Nápoles, CDMX) a partir de las ocho de la noche. Sin duda el warm up perfecto para empezar el festival Music Bank en México y celebrar que NewJeans, (G)I-dle, Itzy y STAYC vienen a nuestro país.

¿Dónde comprar los boletos?

¿Cuánto cuestan los boletos?

El boleto tiene un costo de $150 pesos mexicanos

¿Qué incluye el boleto?

Entrada al evento

Un shot de bienvenida

Este boleto participa en un giveaway para ganar una lightstick de NewJeans o un álbum oficial

Habrá venta de bebidas y comida en el lugar además mucha música de girl groups y un DJ set especial con música de todos los artistas de Music Bank el cual correrá a cargo de @sugarmamidj. Cabe destacar que el evento solo es para mayores de edad.