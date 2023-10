¿Qué dicen de ti que no sea verdad? Así respondió Marimar Vega

Marimar Vega estaba en la estética para retocarse el tono de su cabello, al término de la sesión de belleza, charló con Publimetro sobre todos los estrenos que llegan y que le permiten vivir una plenitud a sus 40 años de edad.

Ahora, la actriz mexicana regresa a TV Azteca para hacer el personaje de la doctora Lucía, “estoy muy contenta de regresar a Azteca con este papel y este proyecto. Creo que está muy linda la serie, porque Lucía es un personaje hermoso y me hizo sentir como regresar a casa”, adelantó Marimar Vega.

Reveló que está en un buen momento de su carrera artística y personal, porque ha logrado hacer realidad sus inquietudes que incluyen un línea para el cabello, un podcast y algunas series.

“Siempre digo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, y como bien lo dices, este proyecto llegó en un gran momento en mi vida, yo acabo de cumplir 40 años y estoy en un momento personal muy lindo. Este año y el año pasado, pues hice cosas muy padres en mi carrera, entonces Lucía llegó en un gran momento de mi vida”, añadió.

A lo largo de su trayectoria, ha realizado papeles de mujeres de carácter fuerte, “me gustan los personajes complejos y, obviamente, siempre digo que los personajes también te eligen o escogen, pues tienen un poco de tu energía, personalidad y van un poco de nuestra mano. Tengo una fuerte personalidad, entonces normalmente mis personajes van por ahí (risa). El personaje de Lucía es muy empática, dulce, una mujer trabajadora, independiente, súper pasional y entregada a su trabajo tiene como esta mezcla muy linda”.

“Este año ha sido muy productivo y dí a la luz a varios bebés (risas)” — Marimar Vega

Dra. Lucía: un don extraordinario es una serie de drama médico bajo la dirección de Carlos Carrera y Raúl Caballero. Este melodrama busca conectar con un público de todas las edades gracias a la universalidad de temas como: la salud, la vida y la muerte, la sensibilidad, el amor, el bien y el mal, a través de casos atípicos que pondrán a prueba las capacidades del equipo de especialistas en urgencias médico quirúrgicas del Hospital Matilde Montoya.

También puede interesarte: Paris Hilton se convirtió en una princesa para los niños con cáncer en México

“Todos los episodios, todos los casos, tienen actores muy buenos, eso ha sido muy enriquecedor para el elenco y para darle como esa frescura a este proyecto que ya puede verse en la televisión abierta”, enfatizó.

Marimar Vega, a la par del estreno de la serie por TV Azteca, la veremos en una serie para la plataforma de Netflix.

“Me da mucho gusto que lleguen estos dos proyectos que son para plataformas muy distintas y proyectos muy distintos. En Pacto en silencio hago el personaje de Martina. Somos cuatro mujeres que guardan un secreto desde chiquitas en un internado. Martina es una mujer que nunca se quiso casar, es muy exitosa, le va muy bien sin hijos, sin novio y sin compromisos. Creo que les gustará la serie por su historia llena de misterio”.

“Soy cero mamona”

Marimar Vega respondió a la pregunta: ¿Qué dicen de ti que no sea verdad?

“Que soy mamona, no soy mamona porque la gente que me conoce sabe que soy cero mamona. Tengo cara, pero nada más (risa). También ya hice las pases con eso, porque ya no puedo seguir la historia de mi vida. Por ejemplo, llego a un lugar y por más que diga ¡Hola!, y sonría, pues van a decir que soy mamona. Después me conocen y se dan cuenta que no soy mamona, no puedo hacer más. Durante mucho tiempo me dolió, todavía un poco, pero ya más bien sé que no; ojalá se den cuenta que no soy así, que mi cara es seria, pero soy súper amiguera”, comentó.

Marimar Vega, a detalle

Dra. Lucía: un don extraordinario marca el retorno de la producciones dramatizadas por Azteca uno que cuenta con la participación de Marimar Vega, Ana Layevska, Kuno Becker y Mauricio Islas.

marca el retorno de la producciones dramatizadas por Azteca uno que cuenta con la participación de Marimar Vega, Ana Layevska, Kuno Becker y Mauricio Islas. Podcast . El rincón de los errores se ha convertido en un espacio para hablar de diversos temas, “me llena el alma, el corazón y me conecta con muchas cosas de valor. Es algo que produzco y se volvió un rincón para sanar cosas”.

. se ha convertido en un espacio para hablar de diversos temas, “me llena el alma, el corazón y me conecta con muchas cosas de valor. Es algo que produzco y se volvió un rincón para sanar cosas”. Empresaria . “La línea de shampoo la han recibido muy bien. La idea la trabajé mucho y realmente ven resultados en su cabello, además es un producto que tiene un precio accesible”.

. “La línea de shampoo la han recibido muy bien. La idea la trabajé mucho y realmente ven resultados en su cabello, además es un producto que tiene un precio accesible”. 19:30 horas se transmite la serie Dra. Lucía, de lunes a viernes, por Azteca Uno.

de lunes a viernes, por Azteca Uno. 11 de octubre estrena Pacto en silencio por Netflix.

RECOMENDACIÓN PUBLIMETRO TV: