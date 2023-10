El impactante cambio de la actriz que interpretó a la ‘Señorita Miel’ en ‘Matilda’: ¡Así luce Ahora!

‘Matilda’ se convirtió en una de las películas infantiles que se ha mantenido como una de las favoritas entre niños y adultos a lo largo de los años, dirigida por Danny DeVito en 1996.

En esta película, la actriz estadounidense Mara Wilson fue quien asumió el papel principal de ‘Matilda Wormwood’, una niña con habilidades telequinéticas que enfrenta a su disfuncional familia y a la temible directora de su escuela, la ‘Señorita Tronchatoro’.

Sin embargo, a pesar de los diversos desprecios por parte de sus progenitores y su hermano, Matilda encuentra apoyo en su amable maestra, la entrañable ‘Señorita Miel’, interpretada por la actriz Embeth Davidtz, un personaje que se ha quedado en los corazones de muchos por su carisma y cariño hacia los niños del colegio.

Han pasado ya 27 años desde el momento en que se estrenó Matilda y muchos se han preguntado: ¿Qué ha pasado con los actores que formaron parte de esta película?, sobre todo con la queridísima ‘Maestra Miel’.

Así luce la ‘Maestra Miel’ de ‘Matilda’

Antes de su participación en ‘Matilda’, Embeth Davidtz, ya había sido parte de producciones destacadas, incluyendo películas como ‘El ejército de las tinieblas’ en el año 1992 y ‘La lista de Schindler en 1993, agregando a su lista de producciones esta película que en 1996 llegó a las pantallas convirtiéndose en un gran éxito en taquilla, pues en ese entonces recaudó 33 millones de dólares de los 36 millones que costó, según el portal Worldwide Box Office, convirtiéndose con el tiempo se convirtió en un clásico.

Después de su papel en la cinta antes mencionada, Embeth continuó su carrera en la actuación y participó en películas como ‘El hombre bicentenario’ (1999), ‘El diario de Bridget Jones’ (2001) y ‘Lección de honor’ (2002). También incursionó en series de televisión como ‘Scrubs’ (2004) y tuvo apariciones en ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Californication’ en 2009.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran películas como ‘The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro’ (2014) y ‘Old’ (2021), así como series como ‘The Morning Show’ (2019) y ‘Tales of The Walking Dead’ (2022).

Cabe resaltar que, actualmente Embeth tiene 58 años de edad y se ha encargado de compartir algunos aspectos de su vida en redes sociales, sobre todo en su cuenta oficial de Instagram en donde tiene más de 40 mil seguidores.