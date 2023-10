Viaje a la nostalgia: The Jacksons y Village People encabezan festival Remind en México

Gran sorpresa se llevaron parte de los jaliscienses al revelarse el cartel del Festival Remind GNP que se llevará a cabo el 2 de diciembre en Calle 2, ubicado en Zapopan Jalisco.

The Jacksons y Village People, encabezan un cartel lleno de nostalgia y con nombres de otras icónicas bandas que han marcado la historia de la música en el mundo.

“Prepárate para un viaje en el tiempo lleno de nostalgia y diversión! Remind GNP está listo para desembarcar en Guadalajara con un espectacular lineup que te hará revivir los mejores momentos de los años 70, 80, 90 y más. La música de esas grandes épocas nos transporta a un lugar donde la alegría y la nostalgia se fusionan, por lo que este espectacular evento promete ofrecer una memorable experiencia”, compartió Ocesa en redes sociales.

The Jacksons

The Jacksons es el nuevo nombre de la banda de rhythm & Blues y funk The 5 Jacksons y antes The Jacksons Five; que contó en sus filas con Michael Jackson. Ahora, convertidos en trío, cuentan en su formación con los hermanos Tito, Jackie y Marlon.

La icónica familia del pop, The Jacksons, conocidos por su emblemático tema I Want You Back que catapultó su carrera en 1969, están dispuestos a deleitar a los fans con un espectáculo cargado de nostalgia y talento.

El concierto promete revivir los inolvidables momentos que vivieron junto a Michael Jackson, y presentar algunos de sus grandes éxitos en solitario.

Village People

Conocidos por sus llamativos disfraces y por canciones memorables y provocativas como Macho men, In the navy y YMCA, arribarán a la ciudad para poner a bailar a los tapatíos.

Surgidos en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, allí donde se foguearon Bob Dylan, Joan Baez y Pete Seeger, entre otros, este conjunto se convirtió en todo un icono LGTBI+ con unas letras llenas de dobles sentidos.

Fue fundado por los desaparecidos Jacques Morali y Henri Beolo, y pese a que sus integrantes han ido cambiando a lo largo de las décadas, Victor Willis sigue, hoy en día, al frente de la banda y Russell Dabney, el batería original del conjunto.

¿Cuando salen a la venta los boletos?