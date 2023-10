Después de dos décadas, Héctor Soberón pide disculpas públicas a su ex esposa, Michelle Vieth

El actor Héctor Soberón ofreció disculpas públicas a Michelle Vieth después de más de veinte años de controversia y tensión entre ambos tras su divorcio.

La separación de la pareja vino luego de que Michelle Vieth acusara a Héctor Soberón de filtrar un video íntimo de ambos. En ese momento, Vieth afirmó que se violaron sus derechos humanos sexuales y que ella no fue responsable de hacerlo público. Según la actriz, el video fue grabado en su casa de Puerto Vallarta y fue editado con la intención de causarle daño.

Por su parte, Soberón menciona, 20 años después, que solo ellos dos conocen los detalles exactos de lo ocurrido:

“El pasado no lo podemos cambiar, ha habido muchas entrevistas, programas de televisión, ya no hay nada nuevo que yo pueda decir, me sigo manteniendo en la misma línea y ustedes saben que nunca he atacado a nadie, yo creo que volver a revivir, esto es no pensar tampoco en las consecuencias para los hijos, yo lo que menos quiero es seguir involucrado en algo que no me llama la atención y que no puedo cambiar ni lo voy a cambiar”.

“Si la señora Michelle se siente ofendida, agredida por algo que yo haya hecho o comentado, pido mil disculpas”, dijo.

Vida actual de Soberón

Soberón ha vivido en Estados Unidos durante varios años y ha decidido regresar a México. Busca la paz y desea retomar su carrera actoral después de su divorcio de Janette Durón, madre de sus hijas.

“Vengo en son de paz, vengo a trabajar, vengo a estar contento, a sanar mi corazón y ver hacia adelante, con mi mujer se acabó el amor, de repente me dijo: ‘ya, se acabó’, eso es un golpe muy fuerte, estoy en un duelo y tengo que pasar este duelo, crecer y ver hacia delante para estar bien conmigo mismo”.

Las disculpas públicas de Héctor Soberón marcan un intento de reconciliación y cierre en la larga historia de conflictos entre ambos actores. El futuro dirá si estas disculpas generan una nueva dinámica en la relación entre Héctor Soberón y Michelle Vieth.