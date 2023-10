¿Quién es Germaine Valentina? El nuevo talento de la música ranchera que apoya Pepe Aguilar

Le salió competencia a Ángela Aguilar y su padre, Pepe, parece que tiene todas las intenciones de apoyarla con su sello discográfico. Se llama Germaine Valentina, nació en Venezuela, tiene 24 años y enamora con su hermosa voz, con la que interpreta populares rancheras mexicanas.

Sus redes sociales son una muestra de que el fuerte de la artista venezolana son las rancheras mexicanas. El hecho de que no haya nacido en México genera opiniones encontradas entre sus seguidores, que dejan comentarios desafortunados o de apoyo en cada foto de su cuenta de Instagram.

El talento para cantar no se pone en duda. Sus publicaciones dejan bien en claro que tiene una voz prodigiosa que llegó a los oídos del icónico Pepe Aguilar.

La más reciente publicación de Germaine Valentina en su cuenta de Instagram informa que Pepe Aguilar la invitó a un concierto y se puso a disposición para ayudarla en su carrera musical.

“De las sorpresas que te da la vida… Muchas gracias por la invitación @pepeaguilar_oficial. Excelente concierto. Lo disfrutamos de principio a fin mi mami y yo. Indudablemente eres un gran artista, y muchas gracias a ti y a tu esposa por creer en mí y expresarme su disposición a apoyar mi carrera artística. Un placer haberlos conocido y haber tenido una grata conversación. Gracias”, escribió la venezolana de 24 años.

La publicación generó un revuelo en las redes sociales y las comparaciones con Ángela Aguilar comenzaron a aparecer. La misma Germaine Valentina aclaró que no es de su agrado ser comparada o competir con la “Princesa del Regional Mexicano”.

“No ando pidiéndole ayuda a nadie. Pepe Aguilar tuvo este gesto y disposición y lo valoro y agradezco. Me siento incómoda con la palabra competencia, aunque me comparen con otras cantantes, me hace sentir algo feo porque no quiero el lugar de nadie y estoy agradecida. Creo que hay lugar para todas”, dijo Germaine según reseña El Heraldo.