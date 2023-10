Todo lo que debes de saber del concierto de Simple Plan en México

La banda de pop punk, Simple Plan, conformada por Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Sébastien Lefebvre se encuentra a un par de horas de llegar a la Ciudad de México donde ofrecerán un concierto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el jueves 12 de octubre como parte de la gira ‘Mexico Tour 2023′.

¡El tan esperado regreso de @simpleplan a México ya es un hecho! 🤘🏼🔥 ¡Que no se te pasen las fechas! ⚡️#PreventaCitibanamex: 24 de agosto.

Venta general a partir del 25 de agosto. pic.twitter.com/dqiFp06VBA — Ocesa Total (@ocesa_total) August 21, 2023

Simple Plan en México

7 de octubre - Tijuana (Tecate Península)

10 de octubre - Monterrey (Auditorio Citibanamex)

12 de octubre - Ciudad de México (Pabellón Oeste)

14 de octubre - Guadalajara (Festival Tecate Coordenada)

Con este gira, la banda marca su regreso a tierras mexicanas tras su concierto llevado a cabo el pasado 4 de abril de 2022 en el Pepsi Center del World Trade Center de la Ciudad de México, y tan solo un par de meses más tarde, los canadienses regresarán para presentar su sexto álbum de estudio, Harder Than It Looks, con el que se encuentran girando por diversos países.

Conoce el setlist oficial para el concierto de Simple Plan en México