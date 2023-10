Conoce a los famosos que por diversas razones, prefieren no conducir

Aunque suele ser extraño, hay figuras de la gran pantalla que no les gusta conducir. En su mayoría, cuentan con vehículos sumamente costosos, pero al momento de tenerlos en frente, prefieren que otros los trasladen a sus habituales lugares. Sin embargo, hay quienes por vivir una experiencia desagradable, sienten terror de ir al volante. Acá te mostramos cuáles son los famosos que prefieren a un chofer, antes que manejar por sí mismos.

Mariah Carey

En el caso de la diva de la música pop, tiene una buena lista de coches, pero el detalle es que no cuenta con carné para conducir. Desde hace varios años tiene chofer privado para poder trasladarse.

VÍDEO: Mariah Carey cumple 45 años haciendo playback en un coche #birthday http://t.co/MwjlXh82PP pic.twitter.com/nlFQUnkfb3 — Vanitatis (@vanitatis) March 27, 2015

Cardi B

A pesar de que el garaje de la rapera está lleno de varios autos lujosos, en algunas entrevistas ha confesado que los compra para tomarse fotografías, pero realmente es una mujer que no le agrada ir al volante y prefiere que otros conduzcan por ella.

Robbie Williams

Quién diría que Robbie Williams no se atrevió en su juventud a tener su propio auto, pero manifestó sus razones. El actor contó que conducir en Londres era una locura: “no se puede conducir porque el tráfico es terrible”. Al mudarse a Los Ángeles, se arrepintió de no tener licencia para manejar y fue en el año 2011 que confesó: “Teniendo 37 años y sin una licencia de conducir en Los Ángeles, no es la mejor solución…”, agregó.

Christina Aguilera

Para la famosa Christina Aguila, la razón de no conducir está asociada a su temor de ser perseguida por los paparazzis. En una oportunidad contó: “No conduzco. Bueno, tengo el carnet desde los 21. Me aterroriza conducir en Los Ángeles, con paparazzi siguiéndome por todos los lados y atropellarlos, he escuchado historias que me asustan”, agregó.