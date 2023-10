Gavin McHugh en 9-1-1: El actor con parálisis cerebral que brilla en la serie de Fox, ¿Cuál es su historia?

La serie 9-1-1 se ha convertido en una de las favoritas del público, pues esta sigue la vida de los policías y bomberos de Los Ángeles y muestra el día a día de los mismos al intentar ayudar a la comunidad, cautivando así a los espectadores debido a la cantidad de casos realistas que se presentan en la trama. Además, las actuaciones destacadas del elenco, también ha captado la atención de la audiencia, en especial el joven Gavin McHugh, quién ha demostrado tener un gran talento en la actuación y ha servido de inspiración para muchos.

El joven que tiene tan solo 13 años de edad, interpreta a ‘Christopher Díaz’, el hijo de Eddie Díaz (Ryan Guzmán), un médico del ejército reconvertido en bombero. Gavin, quien vive con parálisis cerebral, es parte de la nueva ola de actores que buscan promover la representación de personas con discapacidad en la industria del cine y la televisión en Hollywood.

Lla historia de Gavin McHugh

Desde muy temprana edad, Gavin McHugh había soñado con ser actor y esto lo llevó a comenzar su carrera siendo figura de publicidades de marcas como Honda, Walmart, Adventist Health y Lincoln Financial.

Sin embargo, en el año 2018 su deseo de actuar se volvió realidad cuando fue convocado para audicionar para la serie 9-1-1, justo en el momento en que los productores buscaban ampliar la red para niños actores con discapacidades.

Unas semanas después, el joven actor recibió la agradable noticia de que había sido seleccionado para el papel, lo que lo tomó por sorpresa de una manera muy positiva. Se unió al elenco poco después y, al conocer a Ryan Guzmán y Oliver Stark, quien interpreta a Evan ‘Buck’ Buckley, surgió una química inmediata.

En 2021, en una entrevista con la revista Teen Vogue, expresó su entusiasmo por la actuación y su convicción de que el papel encajaba perfectamente con él, agradeciendo la oportunidad de haber sido elegido. “Simplemente sentí que quería actuar. Simplemente sentí que era el papel adecuado para mí y estoy feliz de haber podido hacerlo y estoy feliz de que me eligieron”, dijo.

Desde su debut en la segunda temporada, ‘Christopher Díaz’ se ha convertido en un personaje muy querido por los espectadores. Su crecimiento a lo largo de la serie ha sido evidente para los seguidores de esta producción, razón por la cual cada vez que sale en público, estos no dudan en saludarlo, tomarse fotos con él y destacar que las personas con parálisis cerebral pueden alcanzar sus sueños.

Lisa McHugh, la madre de Gavin, describe a los seguidores de su hijo como algo verdaderamente especial. “El tipo de fan que tiene Gavin es verdaderamente especial, cada vez que leemos sus comentarios en Instagram, nos conmueve hasta las lágrimas. Muchos de sus seguidores expresan cosas como ‘cambiaste mi vida’ o ‘me hiciste darme cuenta de que podía hacer cosas que no sabía que podía hacer’. Es realmente increíble no solo tener seguidores o un programa de televisión o un trabajo, sino también poder tocar a la gente de esta manera. Ha sido realmente emocionante verlo”, afirmó su progenitora en la misma entrevista.

Asimismo, el actor reveló la manera en que ha cambiado su vida desde que empezó a incursionar en el mundo del espectáculo. “Ha cambiado mi vida y mi confianza, incluso mi autoestima. Cuando vas a la escuela y eres el niño que no puede ver, no puede leer o no puede jugar en el patio de recreo, pero luego tienes algo que nadie más tiene, te hace sentir especial”, afirmó.