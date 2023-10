George Rhoads y Alto Linaje se echan unas ‘Coronitas’ a ritmo de sierreño y corridos tumbados

Literalmente apenas han pasado un par de meses desde que conocimos el primer álbum del subgénero sierreño dream y, su creador, George Rhoads ya está de vuelta con nuevos viajes musicales que incluyen guitarras campiranas, atmósferas para tirar humo y… ¿playa?

Como primer sencillo de una nueva etapa, el músico que está cambiando la música mexicana con su mezcla de indie rock, R&B y sierreño, lanza Coronitas, una colaboración con la que se llevó al grupo de corridos tumbados Alto Linaje a Acapulco.

“Siempre he dicho que el sierreño dream es para compartir con los compas y qué mejor que echar el sierreño en el mar con el sol, la arena y unas coronitas”, comentó entre risas Rhoads.

Coronitas es el primer sencillo desde el lanzamiento de A Sus Órdenes (2023), un álbum con el que George Rhoads solidificó el sonido que viene forjando desde el 2020 que inició su carrera como solista.

“La neta me da mucho gusto que se armara la sesión de composición con Alto Linaje. Siempre me ha latido un buen lo que hacen y me parece bien chido que desde el inicio le entraran. Ojalá lo disfruten mucho, banda”, agregó invitando a sus fans a que se sigan sumergiendo en el universo de posibilidades que nace del sierreño dream.

Próximos conciertos

El compositor y guitarrista se abre paso en una creciente escena de música alternativa con influencias norteñas. Además, gracias a él, Rhoads se encuentra en medio de una gira con la que visitará Guadalajara, Durango, CDMX y más.

14 de octubre, CDMX

20 de octubre, Guadalajara

