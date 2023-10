Nicki Nicole ha sido fuertemente criticada luego de negar una relación con Peso Pluma durante un programa de YouTube, por lo cual el cantante de corridos tumbados realizó una publicación para opinar del tema y defender a la artista argentina.

Los intérpretes de “Por las noches” avivaron los rumores de un posible romance tras su interacción en los Premios Latin Billboard; sin embargo, Nicki Nicole explicó que son amigos y de alguna forma comparó su vínculo con el de un perro, lo que generó la furia de diversos usuarios de redes sociales.

“Imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va preguntar por qué todos los días sales con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, dijo la cantante.

Peso Pluma y Nicki Nicole hacen evidente su romance en los Latin Billboard (Jason Koerner/Getty Images)

Peso Pluma reacciona a las declaraciones de Nicki Nicole

Al respecto de las críticas y burlas que han surgido, Hassan Emilio hizo una publicación para defender a la argentina, señalando que es difícil explicar un tema tan privado para ellos.

“Solo quiero decirle a la gente que viva y dejen vivir, al final se va a opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, comentó el cantante.

solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado .

🖤🫶🏻🖤 — Peso Pluma (@_PesoPluma) October 12, 2023

Tal parece que las declaraciones del intérprete de “Lady Gaga” no fueron suficientes para sus seguidores, puesto que continúan opinando sobre su relación con Nicki Nicole, apuntando que deberían alejarse.

Asimismo, la artista de 23 años intentó aclarar la situación, explicando que sacaron de contexto sus comentarios en el ‘Podcast El Despelote’.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y muchos menos a alguien que quiero”, escribió.