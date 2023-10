“Somos buenos amigos”, Nicki Nicole niega relación con Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron a ser relacionados románticamente desde hace varias semanas; sin embargo, su interacción en los Premios Latin Billboard avivó los rumores de una relación formal, ya que ambos fueron captados de la mano en distintos momentos de la ceremonia.

Al respecto de los rumores que surgieron, la cantante habló del tema luego de asistir como invitada al ‘Podcast El Despelote’, mismo que se volvió viral por las polémicas respuestas de la argentina al negar un noviazgo con el intérprete de “TULUM”.

Nicki Nicole y Peso Pluma fueron relacionados, luego de que se viralizó un video.

Nicki Nicole niega relación con Peso Pluma

Como era de esperarse los conductores del programa de YouTube aprovecharon la oportunidad para cuestionar a Nicki Nicole sobre su relación con Hassan Emilio, aclarando que son amigos, “Somos buenos amigos, nos estamos conociendo” .

La intérprete de “X eso bb” intentó responder a todos los rumores que han surgido en las últimas semanas, es por ello que hizo una comparación de su vínculo con Peso Pluma, pero sus fanáticos no lo tomaron nada bien.

“Imagínate si vos todos los días salí con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, explicó.

Después de la transmisión de la entrevista, Nicole comenzó a recibir un sinfín de críticas en redes sociales, puesto que los seguidores del cantante de corridos tumbados se mostraron molestos por sus declaraciones, por lo cual la artista reaccionó con una publicación para aclarar la situación.

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y muchos menos a alguien que quiero”, escribió.