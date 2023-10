Ricardo Salinas Pliego presume visita de Adela Micha a TV Azteca, ¿volverá a la televisión?

Hace poco, Ricardo Salinas Pliego compartió un vídeo de él hablando con Adela Micha, mientras daban un paseo por las instalaciones de TV Azteca.

“Adivinen quién llegó a Azteca” fue lo que escribió el dueño de la televisora del Ajusco en su publicación, lo que causó un gran alboroto en las redes sociales.

Después de la publicación de ayer de mi entrevista con @Adela_Micha, creo que una de las cosas que más llamó la atención fue su traje 😂😂😂.



Que diga donde lo compró, para que todas las señoras y jóvenes que están preguntando en todas mis redes puedan ir por el suyo

Desde ese momento, se empezó a decir que tal vez Adela Micha estaba negociando su regreso a la televisión y nada mejor que hablar con el dueño de una televisora para obtener un buen trato, o eso dicen.

¿Qué estaba haciendo Adela Micha con el dueño de TV Azteca?

En 2016, Adela Micha dejó Televisa y tiempo después también dejó de hacer radio y se enfocó en su canal de YouTube, La Saga, dónde tiene varios programas.

Adivinen quién llegó a @Azteca?

Sin embargo, la propia periodista fue quien se encargó de aclarar que su visita a las instalaciones de TV Azteca se debió únicamente para entrevistar a Ricardo Salinas Pliego, y que se transmitirá en su respectivo canal.

“Ya estoy en TV Azteca para entrevistar a Don Ricardo Salinas, ¿están listos para este suceso? Próximamente en el canal de YouTube de La Saga, suscríbase para que no se la pierdan”, escribió Adela Micha en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, adelantó que: “Le pregunté a Ricardo Salinas si todos los trámites del país deberían ya ser digitales y su respuesta va a sorprender a más de uno”.

Por lo que, de momento, Adela Micha no tiene planeado regresar a la televisión o hacer un programa en TV Azteca, sin embargo, no se puede descartar que Ricardo Salinas Pliego no le haya hecho una jugosa propuesta, pero eso solo el tiempo lo dirá.