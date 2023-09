Adela Micha redefine el diseño de interiores con elegancia en su colección de mobiliario

Cuéntanos de esta nueva etapa como empresaria dentro del Diseño de Interiores.

— Me encanta el Interiorismo, incluso yo creo mis propios espacios. Desde hace muchos años con mis programas de TV me gustaba mucho diseñar la escenografía porque pienso que todo transmite y el espacio transmite mucho. Si es cómodo y acogedor conecta con la gente y a raíz de eso comencé a trabajar con Casa de Las Lomas, empezamos hacer colaboraciones y surgió la idea, de manera muy natural de hacer algo juntos. Es algo que no había pensado, pero sí deseado hacer mis propios muebles, mi propia colección que tuvieran mi característica y personalidad, ahora ese sueño se hizo realidad.

“Adela Micha Home by Casa de las Lomas simboliza el arte de vivir, con elegancia y estilo, con mucha comodidad para quienes buscamos ambientes de armonía y que reflejen también lo que somos”. (Cortesía)

¿Cómo fue el proceso creativo?

— No fue fácil porque una cosa es comprar una sala y otra crear el espacio, pero estoy muy contenta. A través de la creación de estos espacios los diseñadores me fueron conociendo muy bien, conocieron mi casa, ahí estuvimos planeando, les decía “es que quiero esto, etcétera”, veníamos y regresábamos, me consintieron y aguantaron muchísimo y el resultado es una colección de un mobiliario residencial para la sala en la que cada mueble fue diseñado con mucha dedicación, con meticulosa atención en los detalles, siempre reflejando y respetando lo que es mi estilo. Esta colección nace justo de la búsqueda de la expresión de la belleza. Trabajé de verdad de la mano con los diseñadores para asegurarnos de que cada pieza verdaderamente hablara de mí y reflejara mi esencia. Estuve involucrada al 100% en este proceso creativo, desde el concepto de la colección para ofrecer modelos que son exclusivos, con el más alto diseño y con una calidad inigualable.

¿Cómo te sientes en tu papel como diseñadora de muebles?

— Ahora que veía un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida profesional, sí falta mucho, y la verdad es que me siento muy contenta y emocionada de poder hacer esto porque siempre he si

do una apasionada del arte en todas sus formas y tenerlo cerca, usarlo y sentirte cómoda me parece que es lo más fundamental porque de pronto vemos el arte como algo ajeno, inaccesible y puede haber arte en todo lo que hacemos, lo que tenemos y lo que somos. Tengo que reconocer a cada una de las personas involucradas y las que me asesoraron porque una cosa es conceptualizar algo y otra llevarlo a la realidad y ellos con más de 30 años de experiencia me ayudaron muchísimo a saber que si se puede hacer y que no, cómo se vería, etcétera y creo que el resultado de mi estilo y su expertise fue esta colección, estuvo padrísimo.

“Sé que les va a gustar mucho, no solamente porque participé en su diseño, sino porque los profesionales en la industria hicieron realidad este sueño que tenía desde hace mucho tiempo" (Cortesía)

¿Qué aprendiste del diseño de mobiliarios?

— Yo hecho muchos reportajes, pero me acuerdo que hice uno de las sillas y cómo fue evolucionando, por cuáles periodos históricos fue pasando. Me involucro mucho en

mis proyectos, pero en esto fue sobre todo lo creativo, dejar mi sello en cada una de los siete objetos que componen esta sala y fundamentalmente el hecho de que entraras a ese espacio y digas sí tiene el sello de la Micha. Esta colección se compone de siete piezas en las que vamos a encontrar una sala, una mesa de centro, una mesa de pedal, una mesa de consola, un espejo y un perchero. Así es mi casa, son tonos neutros, texturas muy sutiles que crean una atmósfera muy armoniosa, moderna y cómoda porque el lujo tiene que ser confortante sino no es un lujo.

¿Cómo se eligieron los materiales?

— Fueron seleccionados de manera muy minuciosa para asegurar la más alta calidad, ahí los diseñadores que me apoyaron tuvieron una parte fundamental en todo eso, combinando maderas muy finas, granito, tejidos suaves para sea un mobiliario de gran calidad, que dure y que nos dé mucho confort.

¿Qué es el hogar para Adela Micha?

— Para mi la casa es una extensión de uno mismo, antes hablaba de la importancia de crear estos espacios porque cada rincón de nuestro lugar, con lo que ponemos, quitamos, el libro que tenemos sobre la mesa, en fin, cada elemento es un reflejo de nuestros gustos, de tu forma de vida y habla mucho de nosotros, de lo que somos y hacemos. Por eso de repente, puedes entrar a la casa de alguien y saber a qué se dedica y muy probablemente también lo que no le gusta.

"Cocrear espacios para que la gente los disfrute, acercarles el arte y el diseño porque finalmente estamos hablando de objetos en forma de arte”. (Cortesía)

