Valentino Lanús recuerda su pasado con Amber Heard: ¿Qué dijo?

De la selva al set de grabación. El actor Valentino Lanús, quien vivió por seis años en la jungla como parte de un “llamado”, finalmente volvió a la televisión y por todo lo grande con un papel protagónico en la nueva telenovela de TelevisaUnivision, “Tu vida es mi vida”, junto a Susana González y Juan Soler.

La semana pasada señaló que al canal de Youtube Universidad Internacional por qué aceptó el papel si estaba muy bien con su vida lejos de los reflectores: “Susana González fue quien me sacó de la selva. Justo antes de que me propusieran el proyecto soñé con ella, fue como revelador. Y cuando me lo propusieron dice: ’Sí.”

Aunque aún no se conocen detalles del melodrama de Angelli Nesma, trascendió que se estrenará el año que viene. Actualmente, están afinando detalles para comenzar a grabar. El regreso de Valentino, de 48 años de edad, tras su pausa desde el 2011, trajo a la memoria cuando el actor fue pareja de la actriz d Hollywood, Amber Heard, quien el año pasado protagonizo un mediático juicio contra su exesposo Johnny Depp, por difamación, batalla judicial que perdió.

Ante esto, Lanús fue consultado sobre esta relación de 10 meses que sostuvieron, por lo que no dudó en expresar sobre algunos asuntos. En el 2006, cuando él era uno de los galanes más cotizados de América Latina, inició un romance con Amber. Ella tenía 20 años y él 31. Amber apenas iniciaba su camino en el mundo de la actuación.

De acuerdo con la revista Quién, Lanús expresó que la estrella de “Aquaman” fue incondicional, pues lo apoyó en “momentos difíciles”: “Hubo gente que estuvo cerca de nosotros, apoyándonos, y una de ellas fue Amber Heard, que es un encanto, es una persona que nosotros queremos mucho y que respetamos profundamente; y sentimos que estos medios, como el de Hollywood, es de ‘sálvate tú’”, expresó en un encuentro con los medios de comunicación a propósito de “Tu vida es mi vida”.

En relación con el duro proceso que vivió Amber el año pasado durante el juicio, indicó que tanto ella como Johnny fueron “víctimas de una circunstancia. Yo creo que los dos tienen sus propias versiones. Ellos saben cómo ocurrieron las cosas, y siempre el respeto es algo que tenemos que aprender”, destacó Lanús.

Cuando ellos se conocieron, ya Valentino había protagonizado algunas novelas en México. Era muy cotizado, mientras que ella había participado en algunas películas, pero su papel de “Mera” en “Aquaman” la que la llevó al estrellato. Mientras ella brillaba en Hollywood, Valentino estaba conectándose con la naturaleza en una selva. Heard y Depp se casaron nueve años después de que ella y Lanús terminaron su relación.