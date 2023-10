Emma Stone revela su deseo de realizar una película sin diálogo

Emma Stone es una de las actrices que ha logrado conquistar a su audiencia gracias a su talento en la actuación, convirtiéndose en una de las artistas favoritas de Hollywood, una de las cosas que evidencia su clara destreza en este ámbito, es su habilidad de poder transmitir emociones sin necesidad de pronunciar una sola palabra, algo que exhibió recientemente en el nuevo cortometraje que se titula ‘Bleat’.

Durante una presentación realizada en el Festival de Cine de Nueva York, la famosa habló sobre este proyecto dirigido por Yorgos Lanthimos. “Es un cortometraje de 30 minutos con preguntas y respuestas de igual duración”, dijo.

Asimismo, la actriz aseguró que esta experiencia de ‘no hablar’ en una película fue de su agrado, por lo que quisiera que esto se volviera a repetir. “Si no tuviera que volver a hablar nunca más, estaría encantada. Y también lo estarían muchas otras personas…”.

Según lo comentado por la misma Stone, en algunas ocasiones ha querido cortar los diálogos que le corresponden en las producciones que ha participado, pues afirma que las personas muchas veces pueden decir mucho más sin necesidad de hablar.

“Estoy siendo seria. Lo que más me gusta es no tener que hablar. Muchas veces pienso que desearía poder cortar muchas líneas de diálogo porque creo que la gente puede decir mucho más sin hablar. Quiero decir, claro, a veces pueden decirlo con palabras. Sí me gusta el idioma…”, explicó la actriz.

De esta manera, al ver como los presentes quedaron fascinados con sus declaraciones, la famosa en medio de la ovación señaló: “Lo haré… ¡una vez que termine la huelga!”.

¿De qué trata Bleat, el peculiar cortometraje de Yorgos Lanthimos?

Según la sinopsis oficial, este cortometraje protagonizado por Emma Stone y dirigido por Yorgos Lanthimos. La historia se desarrolla en una pequeña isla de gracia, donde se nos presenta a un personaje femenino que “se tambalea entre la devastación por la pérdida de su pareja (Damien Bonnard) y un instinto animal por la vida”.

El filme tiene una duración de media hora y aborda temas que incluyen la soledad, la mortalidad y la relación entre seres humanos y animales.