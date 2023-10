Francisco Céspedes narra peculiar anécdota con el capo colombiano Pablo Escobar

Con más de 50 años de trayectoria, el cantautor cubano-mexicano, Francisco Céspedes, hace un balance de su trayectoria, y, a sus 67 años, dice tener muchas ganas de vivir, de seguir arriba de los escenarios compartiendo el romanticismo. Esta vez, en solitario, se presentará en el Lunario (CDMX).

En sus diferentes giras de trabajo, Pancho, acumula un sinfín de experiencias y anécdotas. Afirma que nunca ha cantado para un narcotraficante; sin embargo, sí tuvo un “encuentro” bastante cercano con el Cártel de Medellín, del que salió avante gracias a su voz.

Te recomendamos: (VIDEO) Publimetro en entrevista con Francisco Céspedes

“Cuando estaba en Colombia, en la carretera a Medellín, en Bogotá tenían tomada la calle, tuve el privilegio de que me salvé.

Recién había cantado, eran los años 80-90 y cuando me vieron los sicarios (bajar la ventanilla del auto), dijeron “déjalo que siga, porque las canciones de él le gustan al jefe”. ¿Quién era el jefe? Mr. Pablo, Pablo Escobar. Yo no los busco, pero tampoco he estado con personajes que me hayan contratado, me he salvado. Lo malo de todo esto es la violencia”.

Entre sus confesiones, también reveló que, de no haberse dedicado a la música, sería veterinario o profesor, esta última profesión, porque hay cosas del mundo que no le gustan o se han perdido, como la moral y el respeto.

“Ser maestro, prepararme bien y eso lo hago por una necesidad que yo veo en la educación actual, porque saben sin saber escribir el idioma. Falta que, a los políticos les conviene, la ética y la moral deberían ser asignaturas, porque eso te salva”, recalcó.

¿Hubiese sido político?

“No, me gusta ganarme el pan con el sudor de mi frente”.

Y de la política y AMLO, mejor no habla

Meses atrás, Céspedes tuvo un desencuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), detalle que dijo, quedó atrás.

“La parte política la voy a dejar porque yo hago otra cosa más importante que es arte, aunque parezca prepotente”, sentenció.

¿Ya limó aspereza con AMLO?

No lo quiero tocar.

“A veces no tengo filtros pero estoy convencido de la libertad, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana, lo que no puedo es hacer el acto de lo que yo diga” — Pancho Céspedes

Sus proyectos

Adelantó que viene un proyecto de bolero ranchero y que irá de la mano de Martín Urieta y, no duda en retomar los proyectos con Susana Zabaleta y Raul DiBlasio, quien se recupera favorablemente de una cirugía de corazón.

Puedes leer: Desea la muerte de AMLO el cantante Francisco Céspedes: “Ojalá se muera”