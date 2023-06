Desea la muerte de AMLO el cantante Francisco Céspedes: “Ojalá se muera”

El odio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se tradujo en un deseo de muerte por parte del cantante cubano Francisco Céspedes, quien al ser entrevistado por un medio de comunicación arremetió contra el mandatario mexicano por su relación con Cuba y el presidente Miguel Díaz-Canel.

Céspedes ofreció declaraciones después de un concierto en Hermosillo, Sonora, las cuales han causado polémica en redes sociales.

El presidente cubano fue invitado en los festejos de la Independencia de México del año 2021, en particular al desfile cívico militar del 16 de septiembre, por lo que fue duramente criticado tras la situación que se vive en la isla y la presidencia de Díaz-Canel, tachada de autocrática.

En ese contexto, se dirigió a López Obrador con un: “Ojalá que se muera” y, aunque trataron de cambiarle el tema a la celebración por el Día del Padre, se resistió y continuó hablando de política.

La derecha tiene nuevo ídolo: "Ojalá se muera” dice el cantante Francisco Céspedes cuando le preguntan por AMLO. pic.twitter.com/S21DFGA5IQ — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 18, 2023

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los..., no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá se muera”, expresó el intérprete cubano.

Criticó que algunas personas colocan a los presidentes como dioses, lo que ha pasado en el caso mexicano con algunos de los seguidores del presidente López Obrador.

Aunque el artículo 33 constitucional señala que los extranjeros no se pueden inmiscuir en asuntos políticos, Francisco Céspedes tiene la nacionalidad mexicana, la cual obtuvo en el año 2003, por lo que si se buscaran consecuencias mayores por sus dichos, difícilmente tendrían efecto.