Grupo Firme estaría por anunciar su retiro de los escenarios

Grupo Firme es una de las bandas más famosas del regional mexicano a nivel internacional, los cuales comenzaron con su carrera hace menos de 10 años, pero ya cuentan con importantes premios y colaboraciones; sin embargo, todo parece indicar que tomaron la decisión de separarse.

También te puede interesar: Grupo Firme comienza a desintegrarse

Los rumores sobre la desintegración de la banda comenzaron luego de las declaraciones que hizo Eduin Caz, puesto que señaló que el fin de Grupo Firme estaba más cerca de lo que sus fanáticos imaginan.

“Miro que a muchos les duele el éxito, “¿Cuál seguir decayendo?”. No miran que acabo de retacear un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músico. Ya relájense, ya merito me voy a ir a descansar. Solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, dijo el vocalista.

Eduin Caz. (Foto: Instagram.)

¿Grupo Firme se separa?

Eduin Caz anunció su salida de la agrupación para enfocarse en su vida personal, no obstante, Ana María Alvarado y Carlo Uriel revelaron en un programa de YouTube que la agrupación estaría por anunciar su separación, aparentemente por el protagonismo que han tomado los hermanos Caz.

“Ya se veía venir, ya traían mucho pleito, a ellos les molestaba que tanto Eduin como Jhonny Caz pues llaman la atención, se enojaron en la última entrevista porque en la portada aparecían Eduin y Jhonny, y ellos en los interiores en una mini foto”, comentó la periodista.

De igual forma, Carlo comentó que existen ciertas diferencias entre los integrantes, por lo cual habrían tomado la decisión de separarse antes de tener un conflicto mayor; asimismo, señaló que se anunciarán conciertos de despedida.

“Había muchas rencillas en el grupo, entonces decidieron mejor separarse por buenos términos, aparentemente van a hacer unos cinco conciertos de despedida y ya después se van”, finalizó.