Roxana Amed: “el jazz no tiene que ser para todos y no tiene que ser masivo”

Roxana Amed hizo un enlace virtual con Publimetro para charlar sobre la reciente nominación a los Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino / Jazz, por Unánime. Hizo una mirada profunda del momento que viven las mujeres dentro del género.

“Las mujeres hemos aprendido a recorrer nuevos territorios, alguna veces tardamos más porque no había el lugar para nosotras, porque a lo mejor no había antecedentes. Por décadas, principalmente las mujeres en el jazz eran cantantes y eventualmente había unas pianistas, porque fue siempre un género masculino, tan independiente, sufrido y exigente. Todos fuimos aprendiendo a abrir espacios, definitivamente las mujeres estamos ganando lugar como compositores y, lentamente, como productoras. Todas tenemos que aprender a encontrar un lugar de autoridad, en donde inspiremos respeto, porque somos buenas en lo que hacemos”, explicó Roxana.

La compositora y cantante reconoció que el jazz está rodeado de prejuicios e hizo una peculiar comparación con Bad Bunny.

“Para la mayoría el jazz está asociado con algo muy tradicional, con algo que tiene 100 años, muy erudito o difícil para lo que uno debe de tener entrenamiento para escuchar. A lo mejor no es para todos, eso no está mal, no tiene que ser para todos y no tiene que ser masivo. Hay una gran responsabilidad nuestra como artistas y embajadores de nuestra propia música de darla a conocer. También a no tener prejuicios si estamos en las redes sociales, porque la catalogan como sofisticada”, señaló.

Para luego añadir, “yo tomo como algo muy didáctico cada uno de mis conciertos, y creo que es la forma en que la gente deja de pensar: ‘¡Uy, esto es jazz!’. La música está bien y está mal; si está bien lo gente lo va a aceptar, a lo mejor no todos, porque no todos escuchan a Bad Bunny”.

Amed es considerada por colegas, público y crítica como una de las voces más importantes de la música sudamericana.

“Yo estoy bastante contaminada (risa) de la música que enseña, porque yo trabajo en una universidad (Miami), eso nos mantiene despiertos. Ahora, me he vuelto un poquito confiada, porque empecé a producir con frecuencia, pero cuando no estás inspirada es mejor callarte y no hacer malos discos”, compartió durante la entrevista.

En agosto de 2021, recibió la subvención “New Jazz Works” apoyada por la Fundación Benéfica Doris Duke a través de Chamber Music America. El 28 de septiembre de 2021, su álbum Ontology recibió dos nominaciones a los premios Latin Grammy en las categorías de Mejor Álbum de Jazz/Jazz Latino y Mejor Arreglo. Unos meses después, este disco ganaría el Premio Gardel a Mejor Álbum de Jazz 2022 en Argentina, primera vez en 19 años que una vocalista, productora, recibe este galardón.

Amed trabaja en su próximo trabajo de música original con el respaldo de Chamber Music America que será editado en Marzo de 2024.

Grammy Latino

Roxana Amed reunió en Unánime a estrellas de Iberoamérica para su, ahora nominada, travesía musical: Chucho Valdés (Cuba), Niño Josele (España), Pedro Aznar (Argentina), Chico Pinheiro (Brasil), Julio Reyes Copello (Colombia), Tony Succar (Perú), Linda Briceño (Venezuela).

El álbum celebra las obras de compositores latinoamericanos contemporáneos e históricos, por lo que recibió una nominación a la edición 24 del Grammy latino.

“Siempre recibr una nominación es una sorpresa porque uno siempre piensa que podría haberlo hecho mejor, siempre hay una preocupación. Por otra lado, sabemos que las nominaciones dependen de un montón de votantes a los que no conoces y cómo interpretan las cosas es un azar”, explicó la productora.

“Cuando te nominan, es decir, alguien te ve en la multitud, nunca estás preparado, en este caso fue distinto. Lo que más me alegró fue que es un disco de diversidad o una visión más abierta del jazz latino. También, un repertorio y representatividad de distintas culturas. Tener a Chucho Valdés que es la figura más importante desde hace décadas del jazz latino, fue un honor”, finalizó.

