Danna Paola y Alex Hoyer son la pareja perfecta: Las fotografías que revelan cómo se llevan en su relación

La talentosa cantante mexicana Danna Paola, se ha ganado un lugar especial en los corazones de sus fanáticos a nivel internacional, esto gracias a su talento en la actuación y en el canto, además de su belleza, carisma y por supuesto, su extensa carrera artística, por lo que muchos quisieran conquistar su corazón, aunque al parecer un solo chico es el que lo ha logrado.

Se trata de Alex Hoyer, un joven que al igual que ella, también posee un grandioso talento y estilo. En los últimos meses, ambos se han consolidado como una pareja inseparable, apoyándose mutuamente en todos los aspectos de sus vidas. Dada su popularidad como cantantes, su relación ha sido objeto de gran interés tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, motivo por el cual, se dice que mantienen una perfecta relación.

Danna Paola y Alex Hoyer se conocieron en Las Vegas

Fue en el año 2022 cuando Danna Paola reveló al publico su relación con Alex Hoyer, desde entonces, esta joven pareja se ha consolidado como una de las más sólidas. Un claro ejemplo de su fortaleza como pareja fue el mensaje de que la actriz le dedicó a su novio para felicitarse en su cumpleaños número 26, el cual se celebró en el mes de agosto.

“Nosotros nos conocimos en Las Vegas, bueno, yo la conocí y me peluseó de una manera durísima”, dijo el cantante de música urbana.

Danna, por otro lado, compartió su experiencia en ese momento, explicando que no se sentía bien, ya que estaban en sus primeros Latin Grammy. “Yo canté en la fiesta, tenía muchísimo miedo, yo no quería estar ahí, tuve un breakdown, venía de hacer Élite y fue de: ‘Qué estoy haciendo aquí, no sé si quiero hacer música’. Fue rara esa época de mi vida”, reveló la famosa.

En un evento anterior, fueron presentados, pero Danna se encontraba mal y solo deseaba que la velada terminara para poder descansar. Luego, ambos continuaron con sus respectivos proyectos, con Danna en España y Alex en Argentina. No obstante, el destino los volvió a unir durante la pandemia, un período en el que comenzó su historia de amor que perdura hasta el día de hoy.