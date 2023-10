Cassandra Sánchez se apodera de la cocina de “Candy Cruz”

Cassandra Sánchez, Erika Buenfil, Eugenio Siller y Fabrizio Santini se unieron por primera vez para trabajar en uno de los proyectos mexicanos más esperados de HBO Max, se trata de la serie “Candy Cruz”, la cual mostrará la historia de una tímida joven que cambia por completo tras integrarse como una estrella de un concurso de cocina televisivo.

La serie fue creada por Chascas Valenzuela, dirigida por Leche Ruiz y Juancho Cardona, quienes trabajaron en conjunto para mostrar esta conmovedora y entrañable historia que refleja a través de Candy el lado negativo de la fama, misma que puede sacar más lágrimas que una cebolla.

En entrevista con Publimetro, el elenco habló de sobre los momentos que disfrutaron al compartir este proyecto, el mensaje, los personajes y los retos, en especial Erika Buenfil, ya que fue su primer trabajo fuera de la televisión.

“Para mi lo principal era cambiar, o sea, lo que pasa es que yo soy una gente que solamente ha hecho televisión y el hecho de que me hablaran para trabajar fuera de la televisión me emocionaba mucho y quería probarme, apenas me voy a probar porque es lo primero que va a salir, o sea, estar en una plataforma como HBO Max me da la oportunidad de probar cuál va a ser el efecto y lo segundo era de memoria, que Eugenio sabía lo que yo sufría y luego un personaje de villana, o sea, era todo diferente”, dijo Buenfil.

‘Candy Cruz’ (Cortesía)

Eugenio Siller habría sido clave en el desarrollo de Erika Buenfil dentro del set de grabación, por lo cual reveló su experiencia al trabajar por primera vez con una de las actrices más populares en México, tomando en cuenta la relación que tenían sus personajes en la serie, puesto que existía una especie de rivalidad.

“Fue padrísimo trabajar juntos, la verdad padrísimo. Mi personaje tiene una relación de trabajo con el de Erika, pero también es una relación medio maternal y medio turbia. Entonces nos tocaba filmar mucho juntos y fue como crear un proceso muy padre, ir descubriendo, acoplándonos a los personajes. No nos conocíamos antes, nunca habíamos trabajado juntos, pero hicimos muy buena química”, señaló Siller.

‘Candy Cruz’ (Cortesía)

Al respecto de la historia y del resto de los personajes, Cassandra Sánchez mencionó que aprendió a cocinar gracias al proyecto, es por ello que consideró que recibió mucho más del personaje que lo que entregó, al tomar en cuenta lo que puedo explorar como actriz desde la personalidad de Candy.

“Sentí que Candy era más vulnerable, es una mujer mucho más vulnerable, un personaje mucho más joven que yo, entonces también era como esta incertidumbre. Me gustaba también mucho el personaje porque era algo tan diferente a lo que yo hacía. Yo no sé cocinar nada, o sea, yo sabía calentar agua, hacer cereal, pero después de Candy Cruz ya se cocinaron, es algo muy lindo que ahora me llevo conmigo, siento que en vez de dar algo a Candy, ella me dio mucho a mí”, agregó Cassandra.

‘Candy Cruz’ (Cortesía)

Finalmente, la actriz mexicana compartió el mensaje que podría interpretar el público, en especial al tomar en cuenta que es un contenido familiar.

“A mí me encanta esta serie porque justo creo que es una serie que puedes ver con toda tu familia, lo que me gusta es que esta comedia es humor mexicano y aparte habla mucho sobre la comida mexicana. Creo que es muy importante reconocer la comida mexicana, es algo que nos identifica como país y como cultura entonces poder hablar de eso nos llena el corazón”, detalló.