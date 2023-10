‘Harina’ se convirtió en una de las producciones más populares de Amazon Prime Video, además de ser uno de los proyectos más importantes en la carrera de Memo Villegas y Verónica Bravo, quienes siguen sorprendidos con la aceptación del público, ya que inició como un sketch de YouTube, pero este 11 de octubre estrenará la segunda temporada.

La nueva entrega de ‘Harina’ representa un cambio por completo en los personajes porque su vida personal comienza a interferir en su trabajo; en el caso del Teniente Edson por la relación con su hija y con Ramírez por la investigación de una nueva droga que poco a poco la conectará con su pasado.

Memo Villegas y Verónica Bravo están de regreso en ‘Harina’ (Cortesía)

Memo Villegas y Verónica Bravo en ‘Harina’

Para Publimetro, Memo Villegas, Verónica Bravo y Salvador Espinosa hablaron sobre los retos que enfrentaron desde que se adentraron en el proyecto, en especial por las expectativas que se crearon a partir de la popularidad que tomó el sketch de ‘Harina’.

“La verdad no sabíamos que esperar, obviamente fue muy popular el sketch, pero la primer temporada la concebimos como algo que no fuera el sketch, o sea, creo que teníamos la oportunidad de crear un universo muy chido y que se sintiera que eran personajes que tienen su nivel de farsa, o sea, no somos completamente fieles a lo que es la policía y ahí está la comedia”, dijo el director.

Memo Villegas y Verónica Bravo están de regreso en ‘Harina’ (CHINO LEMUS (C)/Cortesía)

Al respecto de los personajes, Villegas habló de los cambios que tendrá el Teniente Edson Prieto porque su evolución como personaje permanece relacionada estrechamente con su hija, por lo cual el intérprete señaló la emoción por seguir explorando la historia, misma que se adentra en el género policíaco, pero sin abandonar la comedia.

“Su cambio siempre va a estar dirigido a la imagen que tiene para su hija, si no existiera la hija, yo creo que el Teniente podría morir bajo un puente con una jeringa en el brazo, pero la hija es su recordatorio de que hay que cambiar, hay que hacer las cosas mejor. Siempre es emocionante ver en qué evolucionó y estás muy emocionado de ver qué pasó, siempre tienes esa curiosidad, de qué pasó con el Teniente y qué podré aportar desde mi trabajo para esta temporada”, señaló el actor.

Guillermo Villegas como Teniente Edson Prieto (CHINO LEMUS (C)/Chino Lemus)

Por otra parte, Verónica Bravo experimentó un nuevo desafío en su personaje, puesto que Ramírez comienza a enfrentar las repercusiones de las decisiones que tomó en su pasado, mismas que tendrán un impacto directo en su trabajo.

“También hay nuevas facetas de Ramírez y si hay que enfrentar el pasado porque casi que no se le da esa opción, o sea, cuando cuando huyes de algo tarde o temprano te alcanza y te muerde los talones, creo que es lo que le empieza a pasar a Ramírez, es muy bonito porque es un personaje que siempre tiene todo bajo control y de pronto algo le sucede que la descontrola y eso fue muy bonito de poder interpretar”, mencionó Bravo.

Memo Villegas y Verónica Bravo están de regreso en ‘Harina’ (Alejandro Lopez Pineda/Cortesía)

Finalmente, el director de la serie habló de los detalles de la nueva entrega, los cuales definirán la evolución de la historia, ya que la producción a cargo del proyecto planea seguir desarrollando los personajes de una forma más compleja, al explorar el generó policíaco.

“Pueden esperar una temporada que toma riesgos, que intenta ser diferente, obviamente con la esencia de Harina, pero que busca explorar otras cosas, que busca que los personajes lleguen a otros lugares, que busca desarrollar otros personajes, que busca que la trama sea un poco más compleja, que busca que el género policíaco esté más presente. Pensamos darle la oportunidad al espectador de ver algo que sentimos que evolucionó, esperamos que el espectador lo pueda pensar así”, finalizó Salvador Espinosa.