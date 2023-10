Troye Sivan lanza su tercer álbum de estudio ‘Something To Give Each Other’. / Foto: Cortesía (Universal Music Group)

Capitol Records lanzó el tercer álbum de estudio de Troye Sivan, Something To Give Each Other, una celebración del sexo, el baile, el sudor, la comunidad, lo queer, el amor y la amistad. Después de las turbulencias de los últimos años, Sivan se encontró reconectando con la alegría de la conexión humana y la música dance, como se muestra en las canciones que compartió antes del lanzamiento del álbum: “Rush”, que ha acumulado más de 215 millones de reproducciones globales combinadas hasta la fecha, y el segundo sencillo “Got Me Started”, que recientemente eclipsó a “Rush” como la canción más escuchada de la semana y ahora ha alcanzado más de 30 millones de reproducciones combinadas.

Sivan escribió las canciones de Something To Give Each Other con Oscar Görres (Taylor Swift, Katy Perry, Sam Smith), Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Britney Spears), AG Cook (Charli XCX, Beyoncé), Styalz Fuego (Khalid, Imagine Dragons) y Leland (Selena Gomez), y trabajó junto al director creativo Gordon von Steiner (Hermès Ski, Versace Man FW22, Dior Rouge, Louis Vuitton Cruise, Miu Miu) en la paleta visual. Hoy, Sivan compartió el video oficial de “One Of Your Girls”, que cuenta con la participación del actor y músico Ross Lynch. Míralo AQUÍ. Sivan filmó el impresionante video con el director von Steiner, el director de fotografía Stuart Winecoff (JAY Z, FKA twigs, Miu Miu) y el coreógrafo Sergio Reis (“Black Swan” de BTS), el equipo detrás de los videos oficiales de “Rush” y “Got Me Started”.

El New York Times aclamó a “Rush” como “un himno cinético y gloriosamente hedonista de la pista de baile en el verano”. Pitchfork dijo: “Sivan, que ya es un experto en hacer canciones pop guiñadas y astutamente subtextuales, se las arregla para inyectar virilidad a esta canción, produciendo un himno de verano sublime y orgiástico”. “Rush” aterrizó en el top 10 de la encuesta de lectores de Song Of Tthe Summer 2023 de Stereogum.

Billboard elogió a “Got Me Started” como “una intoxicante canción de R&B-pop que ve al cantante conectarse a un nivel más profundo con su amante”. Rolling Stone señaló: “Troye Sivan no deja que la angustia le impida sentirse libre... [él] lanzó el sampleo de Bag Raiders en ‘Got Me Started’, junto con un video oficial sexy y en busca de libertad”.

Troye Sivan lanza su tercer álbum de estudio ‘Something To Give Each Other’. / Foto: Cortesía (Universal Music Group)

Veintidós mil millones de reproducciones y 10 millones de álbumes vendidos en todo el mundo son hitos que solo pocos artistas pueden reclamar. Hacerlo a la edad de 28 años es otra cosa completamente diferente. Agregando una variedad de papeles destacados en películas de Hollywood, colaboraciones con marcas de alta costura, apariciones en pasarelas y una audiencia en redes sociales de más de 30 millones y la lista realmente se reduce a una persona: Troye Sivan.

@troyesivan Album is out in 6 days ❤️ this is my favourite song ♬ One Of Your Girls - Troye Sivan

Canciones de ‘Something To Give Each Other’

Rush

What’s The Time Where You Are?

One Of Your Girls

In My Room (ft. Guitarricadelafuente)

Still Got It

Can’t Go Back Baby

Got Me Started

Silly

Honey

How To Stay With You

Sigue a Troye Sivan en redes sociales: