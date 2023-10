Grupo Frontera recibió más de 22 MDP por su actuación en el Zócalo de la CDMX

Sin miedo a las especulaciones, el Gobierno de la CDMX dio a conocer que desembolsó más de 22.4 millones de pesos por el concierto de Grupo Frontera el pasado 15 de septiembre en el Zócalo, así como otros detalles y exigencias de la agrupación.

El gobierno tuvo que cumplir algunas exigencias especiales como hotel 5 estrellas, transporte exclusivo para el grupo y los instrumentos.

Grupo Frontera se convirtió en tendencia al revelarse el monto que recibió en el concierto del Zócalo capitalino. (Foto: Instagram.)

La popular agrupación se convirtió en tendencia al revelarse la cantidad recibida, sobre todo generó una ola de críticas los internautas:

También puedes leer: Reviven video de hace 30 años donde Luis Miguel muestra su fragilidad

“¿Por qué pagarlo con impuestos de los ciudadanos, cuando pudieron pagarles condonándoles algunos impuestos?”, “Qué no fue gratis???”, “Pero no sé dice “el gobierno pago”, “Se dice el pueblo pago, quieren show, ahí está su show para muchas otras cosas no hay, pero que tal para fiestas”, “Más de 1 millón de dólares ni que fuera Metallica o un grupo más importante”.

Holi.



Pues nada. Que el @GobCDMX paga traslados con chófer y estancia en hoteles cinco estrellas a un grupo musical con dinero público. Con dinero DE USTEDES



Lo bueno es que esto iba a dejar de pasar, ¿no? ¿O si lo hacen por quienes votaron está bien?https://t.co/dxmNHBlXn7 — Lalo López (@Fmercu9) October 17, 2023

PUBLIMETRO TV: