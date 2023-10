Reviven video de hace 30 años donde Luis Miguel muestra su fragilidad

Cuando Luis Miguel vivía el momento más próspero de su carrera a los 23 años, nadie se imaginaba que detrás de su vida y con tanta fama tuviera una gran madurez emocional, pese a los tristes acontecimientos en su familia. En esa época, también vivió la manipulación de personas cercanas, por lo que ha tenido que lidiar con abogados gran parte de su vida.

Sin embargo, un video que han revivido sus fans muestra un lado que poco revela El Sol, de como era su filosofía de vida su vida a los 23 años, que no dista mucho a sus 53 años.

“Escucharlo cantar nos llena el alma, pero escucharlo hablar, nos encanta. Cuanta madurez con solo 23 años”, comentaron internautas.

La entrevista la dio para El show de Bernard, del canal Ecuavisa de Ecuador en 1993, y se observa a un cantante maduro que sigue viviendo situaciones similares en la actualidad.

“Tengo tiempo para ver abogados, para los problemas legales para ese de tipo de cosas sí tengo tiempo (risa). La otra parte que me queda y resta, a veces descansar mientras no tengo show, entrevista o rueda de prensa. Pero si tengo tiempo para otras cosas, pero desgraciadamente no tanto como el que quisiera y con el tiempo que yo quisiera”, señaló en un extracto de la charla.

“Yo no veo la vida de otra forma, de hecho, mi propia vida no me ha dejado verla de otra forma. Siempre ha sido una vida de muchos cambios, con muchos contrastes, pero yo la tomo como esa filosofía... a ver hasta dónde” — Luis Miguel

“Si me gustaría estar jugando y compartiendo con gente que ya no esta o que ya se fue; gente que ya no puedes tener esas experiencias (suspiro). Creo que lo más bonito de una persona es que haya pasado por la vida con algo en las manos: éxitos, fracasos; pérdidas y ganancias; problemas y soluciones”, dejó para la memoria audiovisual hace 30 años.