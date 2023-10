BTS: Concierto ‘Yet to Come In BUSAN’ llega a Amazon Prime Video. / Foto: BIGHIT Music

Fue el pasado 15 de octubre de 2022, cuando desde la ciudad de Busan ubicada en Corea del Sur se realizó el concierto gratuito ‘Yet to Come In BUSAN’ como parte de las actividades del grupo de k-pop BTS para la Expo Mundial de Busan a llevarse a cabo en 2030.

<BTS: Yet to Come> will come back to us!

이제 내가 원할때 언제든지 시청해보세요!



📅 Nov 9

Global: Amazon Prime Video (@PrimeVideo)

Korea: Coupang Play (@CoupangPlay)



📅 Dec 1

Japan: Amazon Prime Video Japan (@PrimeVideo_JP)#BTS #방탄소년단 #YetToCome pic.twitter.com/sCxT5oQKqp — BTS_official (@bts_bighit) October 17, 2023

Concierto ‘Yet to Come In BUSAN’ de BTS llega a Amazon Prime Video

Dicho concierto también fue transmitido de manera online o en línea por medio de la plataforma de Weverse. Sin embargo, millones de ARMYs, como se le conoce a su fandom, se quedaron sin ver dicha presentación pero un año más tarde se dio a conocer que el concierto estará disponible a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video a partir del próximo 9 de noviembre.

Cabe destacar que este fue el último concierto del grupo de BTS antes de su enlistamiento al Servicio Militar en Corea del Sur pero se desconoce si será igual al que se transmitió en cines de todo el mundo un par de meses atrás, ‘Yet to Come in Cinemas’.

¿Cómo ver el concierto ‘Yet to Come In BUSAN’ de BTS en Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video - Mundo

Amazon Prime Video Japan - Japón

Coupang Play - Corea

El concierto se llevó a cabo en el Estadio Asiad con aproximadamente 50,000 personas en el público. BTS cuenta con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. ‘BTS: Yet to Come’ se suma al catálogo de la membresía Prime.

“Estamos emocionados de unirnos a HYBE para dar la bienvenida a BTS: Yet to Come a Prime Video”, dijo David Simonsen, director de Prime Video para el Sureste de Asia. “Conocemos la popularidad del contenido coreano de alta calidad a nivel mundial, y esperamos seguir deleitando a los clientes alrededor del mundo con BTS: Yet to Come. Estamos emocionados de ver este concierto hecho película y de que este género encuentre nuevos públicos de diferentes países en Prime Video”, agregó.