Mira la reacción de la madre de Eiza González tras conocer el supuesto romance de su hija con Mario Casas

A la madre de Eiza González la tomaron por sorpresa cuando varios reporteros la abordaron para preguntarle qué le parecía el nuevo romance de su hija. Glenda Reyna actuó como desentendida a las preguntas, pero siempre estuvo firme sin dar ningún tipo de detalles de los rumores que recientemente han salido a la luz sobre la supuesta relación de su hija, actriz mexicana y el español Mario Casas. “Yo no sé en qué anda, pero si ella está feliz, yo también”, agregó.

Qué ha dicho Glenda Reyna cuando le preguntaron sobre Eiza González y Mario Casas https://t.co/wuQyN7SR0y — Revista ¡HOLA! (@holamexico) October 17, 2023

Glenda Reyna González es una modelo, empresaria, diseñadora de moda y personalidad de televisión mexicana, conocida por ser jurada del reality show de Sony Entertainment Television Mexico’s Next Top Model. La mujer indicó en algunas de las interrogantes de la prensa: “Ya sabes que yo no veo, no oigo, no existo, no nada...”, dijo cuando le preguntaron por esta historia de amor.

Lo que sí está claro es que la madre de la actriz de Hollywood conoce bien a Mario Casas aunque al principio quiso despistar a los periodistas. La mujer dijo conocer sobre el trabajo del actor, pero manifestó no tener conocimiento de la vida de su hija y sus planes, dejó saber: “Es una niña feliz, no hoy, siempre, está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja muy duro y es muy talentosa, es una gran hija”, expresó.

Durante los últimos tres meses se estima hayan iniciado una relación Mario Casas y Eiza González, ya que los últimos días, se comprobó que estuvieron juntos en Tenerife, una isla del océano Atlántico. En esta ocasión, tampoco mostraron evidencias juntos, pero los internautas notaron que subieron a Instagram imágenes en el mismo lugar. Además, de acuerdo con medios españoles, se les ha visto en plan romántico en diversas ocasiones.