Muestran preocupación por estado de salud de la hija de Camilo Sesto

El fruto de la relación de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, Camilo Blanes, se enfrenta a una serie de problemas ligados al consumo de drogas que han generado preocupación y angustia en su entorno.

Muchos de sus fanáticos se muestran preocupados por los cambios de Blanes Ornelas, quien ahora se identifica como mujer, y que ha mostrado actitudes extrañas en sus redes sociales.

Hace algunos meses en una entrevista con Telemundo, ella dijo lo siguiente: “Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir. Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto”.

Total preocupación: el hijo de Camilo Sesto toma una decisión inesperada https://t.co/EG2WLwmhVZ — ahoradigital (@ahoradigital1) October 14, 2023

Te recomendamos leer: Roban más de 100 mil euros de la mansión del hijo de Camilo Sesto

“Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer. Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, concluyó, quien ahora desea llamarse Sheila.

Perspectiva de su madre

Según Lourdes Ornelas, desde la muerte de Camilo Sesto en 2019, su hija ha luchado contra las adicciones y ha experimentado cambios significativos en su vida.

La pérdida de su padre afectó profundamente a la joven, quien, según su madre, se sumergió en el mundo de las drogas en un intento de lidiar con su dolor. Las recaídas han sido frecuentes, y se ha negado a buscar tratamiento para su adicción, generando preocupación en su entorno cercano.

La madre expresó que ha enfrentado momentos de desesperación al no saber cómo controlar la situación. En un intento por ayudar, la madre acudió a la casa de Sheila, de 39 años, en Madrid para expulsar a un amigo que consideraba perjudicial.

La prensa española asegura que existe una mala relación entre Lourdes y su hija, dado el deterioro de la situación y los problemas que ha enfrentado la joven. Sin embargo, Sheila mencionó lo siguiente durante la entrevista con el canal estadounidense:

“Ya hablamos. Hablamos mucho. La amo a mi madre ¿Tú ves odio en mi corazón? No tengo odio en mi corazón y no lo he tenido nunca”

A pesar de todo, según Lourdes, Sheila ha tomado la decisión de buscar ayuda y mejorar su calidad de vida. A finales de noviembre, tiene previsto ingresar en un centro de rehabilitación para iniciar un proceso de recuperación y cuidado personal, señalan desde España.