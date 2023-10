Regina Blandón afirma que no quiere ser una “actriz normal”

Regina Blandón se puso al otro lado del teléfono para charlar con Publimetro sobre su carrera artística que sigue sumando títulos en cine y televisión. También en teatro como la reciente puesta en escena Pulmones que se encuentra de gira tras dos temporadas en la Ciudad de México para presentarse este 20 y 21 de octubre en el Conjunto Santander.

“Me ha tocado mucha suerte. He trabajado desde muy chiquita, empecé a los 9 años en teatro musical y he estado rodeada de gente muy amorosa que me ha hecho amar lo que hago, mi profesión y de tenerle el respeto que se merece”, compartió Regina Blandón.

Para la actriz mexicana, quien dejó en la memoria de muchos a su personaje de Bibi en la serie de televisión La familia P. Luche, reveló que nunca espera “ser normal”.

“Todo el tiempo me dicen: ‘¿Por qué no eres una niña normal?’, eso es siempre de cajón, pero siempre digo que la normalidad es subjetiva, lo importante es hacer lo que nos haga feliz. Por eso, con eso me identifico con Bibi, no espero ser normal, sino eso sería medio aburrido”, agregó.

Pulmones, una bocanada de aire

Mientras llegan más estrenos, filmaciones y otros actividades, Regina Blandón, está lista para viajar con la obra de teatro Pulmones.

“Pulmones es un texto excelentemente escrito por Duncan Macmillan, una historia muy actual y quien haya tenido pareja se puede ver reflejada en cualquiera de los dos personajes, que en este caso son una pareja heterosexual. Ella y él que se hacen esta pregunta por primera vez, si vale la pena traer una nueva vida a este mundo jodido y, sobre todo, por el cambio climático. Pero que la gente no crea que va a salir traumada y ansiosa, porque es una historia de amor”, explicó Blandón.

Regina Blandón y Xavier García, bajo la dirección de Alonso Íñiguez, hacen de Pulmones una grata experiencia al abrirse el telón.

“Ha sido un proyecto muy afortunado con una historia que toca fibras muy sensibles en mí. Siempre digo me escogieron por suerte y porque ya había trabajado con Alonso, podrá sonar muy cursi, pero que he estado en lugares muy amorosos, correctos y llegan proyectos a tu vida que te hacen preguntarte mil cosas. Así que a veces los proyectos te escogen, este sin duda es uno de ellos”, puntualizó.

Explicó que la puesta en escena deja varias reflexiones para toda una generación, “al final son varias escenas en la vida de esta pareja que la gente sale muy conmovida con muchas preguntas y reflexiones para toda una generación, porque no sé a dónde vamos a parar y qué mundo le estamos dejando a los hijes”.

Regina Blandón y la salud mental

“Voy a mi terapia normal, porque es importante cuidar de la salud mental. El teatro es terapia, el teatro es mágico y creo que no se le compara con nada. Creo que el teatro es una terapia maravillosa, mágica y es la forma de vernos reflejados en otra persona, saber que no estamos tan solos como pensamos y que a todo mundo le pasan estas cosas”, agregó.

Por cada boleto vendido de Pulmones, un porcentaje va para proyectos de reforestación, “todos nuestros vestuarios están hechos de PET y algodón reciclado, pues también estamos muy conscientes de la huella de carbono que dejamos al hacer teatro. Creo que es la primera obra, por lo menos que nosotros sepamos en en México, que hace esto”.

Lo que viene

Regina Blandón sigue acumulando proyectos y adelantó que es lo más próximo:

“El 6 de octubre se estrenó en Netflix una película que se llama Invitación a un asesinato que es una especie de murder mystery”.

“A principios del próximo año se estrena otra película que va a cine selectos, luego a Prime que se llama Firma aquí que muestra un mundo distópico en el que el amor es por contratos”.

que muestra un mundo distópico en el que el amor es por contratos”. “Estoy en Mentidrags en la Ciudad de México donde hago a Emmanuel y es la primera vez que hago un personaje masculino en drag king que está muy divertido, pues aquí andamos del tingo al tango, bendito sea Dios”.

