Luis Miguel vs. Aracely Arámbula: ¿Qué pasará cuando llegue a México?

Luis Miguel sigue con su exitosa gira por Estados Unidos, donde sigue acumulando dólares, aplausos y un reconocimiento a su carrera. El artista cada vez está más cerca de pisar territorio mexicano, y comenzaron las especulaciones sobre lo que podría pasar a su llegada ante la demanda interpuesta por Aracely Arámbula.

Los fans de ambos artistas lamentan la guerra mediática y legal entre Luis Miguel y Aracely Arámbula, sobre todo por toda la información que se genera alrededor de ellos.

El Sol es señalado como deudor alimentario desde 2019, por lo que se menciona que son cuatro años de evadir sus obligaciones como padre de Miguel y Daniel en cuanto a su pensión alimenticia corresponde.

Hay que recordar que un documento divulgado, el domingo 24 de septiembre, por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México establecía que el intérprete de La incondicional no enfrenta cargos relacionados con sus responsabilidades parentales. Ante esto, el abogado Guillermo Pous confirmó la autenticidad y legalidad del escrito, pero no está actualizado.

“No leí ningún comunicado, solamente tuve acceso a un oficio donde indican que el señor Luis Miguel Gallego Basteri no está inscrito o registrado ante esa institución (Consejería Jurídica y de Servicios Legales) como un deudor alimentario, eso qué significa, no significa que efectivamente pague, significa que por lo pronto -en este momento- no hay ninguna solicitud judicial en donde ordene a esa institución inscribir al señor Gallego como un deudor; no significa que haya pagado, pero no significa -tampoco- que no haya un proceso. Mientras no exista un incumplimiento, y que ese incumplimiento tenga como consecuencia una instrucción del juez para que lo inscriban, pues va a segur apareciendo así, mientras no exista a orden judicial”, señaló el abogado.

¿Qué pasará on Luis Miguel al iniciar sus conciertos en México?

Durante una entrevista en el programa El show de Raúl Brindis, Guillermo Pous, detalló el panorama para el artista, quien arrancará gira en México, el 14 de noviembre en Monterrey.

“Efectivamente el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019. En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio (urgencia); este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México”, explicó el defensor legal de la expareja del cantante.

Añadió, “como lo dijo la señora Arámbula, él no ha pagado la pensión y la última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, cuando iba a comenzar su serie biográfica y conciertos, a partir de ahí fue el incumplimiento, y ya no volvió a hacerse cargo de esta obligación. Van cuatro años sin pagar, el monto no me corresponde decirlo por cuestiones de seguridad”.

También informó que el deudor podría enfrentar medidas más severas para el pago de la obligación.

“La jurisdicción también se puede determinar en función de las residencia en donde se encuentren los menores, en este caso los niños viven en las Ciudad de México, por lo cual ahí podría ser independientemente del lugar de nacimiento, de su nacionalidad o el lugar de residencia es donde se puede fijar la jurisdicción para que se haga el pago de la pensión. Lo que se recomienda es demandar de inmediato para que el juez fije las medidas y sea más expedita el pago de la obligación”, detalló.

