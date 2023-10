¿Fernando Colunga está casado? Actor responde a comentarios

Fernando Colunga afirma que desea ser padre El actor de 57 años contó las razones por las que no revela la identidad de su pareja. (Youtube de Mara Patricia Castañeda)

Recientemente, el reconocido actor Fernando Colunga estuvo en una entrevista realizada por Mara Patricia Castañeda, a quien le aclaro una duda que muchos fans han tenido desde hace un tiempo: el saber si es un hombre casado.

De acuerdo a lo indicado por Colunga, en diversas ocasiones se ha encontrado reporteros en el avión y, más allá de hablar detalles sobre su relación, solo indicó que en el terreno amoroso se encuentra muy bien y que agradece a los medios que lo apoyen al no hablar mucho sobre su vida privada.

“Me tratan muy bien y me aguantan que no es fácil”, indicó Colunga en la entrevista sorprendiendo también a la conductora al enterarse de que este vive felizmente casado alejado de los reflectores, pues ha resaltado que con respecto a esto prefiere más privacidad.

La reacción de las redes sociales

A pesar de la intriga que tenían muchos fanáticos por saber si Fernando Colunga era o no casado, el que este revelara que se encuentra muy feliz con su esposa, pero que prefiere mantenerlo fuera de los reflectores, para muchos fue digno de admiración, ya que sus fans aseguran que es todo un caballero al realizar este gran gesto para que su vida privada no se vea involucrada con su carrera artística.

“Me encanta Fernando Colunga un gran actor sin duda Dios me lo acompañe, cuide y bendiga cada día Amén Gracias Mara por tú invitado saludos mil bendiciones para ti”.

“Que Dios bendiga a este hombre que es un gran ejemplo de buen ser humano sin escándalos y con grandes personajes, todas sus telenovelas me han gustado y me han entretenido gracias”.

Escribieron algunos de los usuarios, admirando así la acción realizada por Fernando Colunga al proteger la identidad de su esposa de los reflectores.