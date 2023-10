José Eduardo y Aislinn Derbez reaccionan a la canción que le dedicó Vadhir a su padre

Hace poco, Vadhir lanzó el tema “Morrito”, en donde comparte con el público cómo fue su historia con su padre, y sus medios hermanos, José Eduardo y Aislinn Derbez han compartido sus reacciones a este tema.

La primera en dar públicamente su opinión fue la actriz, quien dijo que su hermano se la mostró cuando todavía la “seguía cocinando”, y al escucharla por primera vez, no pudo contener las lágrimas.

“Me la enseñó desde que la estaba cocinando y me impactó, se me salieron las lágrimas también. Me encantó que pudiera hacer catarsis con su dolor de esa canción y me sorprendió, sobre todo, que mi papá reaccionara tan bonito”, expresó Aislinn Derbez sobre la canción de Vadhir.

También te puede interesar:

José Eduardo Derbez regresa al teatro con “La clase”

¡Las mamás pueden ser sexis! Aislinn Derbez usó un polémico vestido en Italia: así lució

Vadhir Derbez alza la voz para crear consciencia por los perros de asistencia

José Eduardo Derbez dice que, a diferencia de Vadhir, él sí sanó sus traumas yendo a terapia

En un encuentro con la prensa, donde estuvo presente un corresponsal del programa “Ventaneado” que le preguntó a José Eduardo Derbez lo que opinaba sobre el tema de su hermano Vadhir sobre su papá, Eugenio Derbez.

“No, es que yo sí estoy yendo a terapia, fíjate. O sea, yo sí estoy sanando mis heridas de otra forma”, se expresó el conductor entre risas, para después añadir: “Me mandó el video y escuché la canción, sentí muchas cosas porque quieras o no fue algo que los tres hijos vivimos. Le contesté y le dije: ‘Oye, qué fuerte, pero que bonito’”.

Eugenio Derbez también reaccionó al vídeo que le dedicó su hijo Vadhir: “Cuando vi el video fue shockeante, lo último que quería como padre era fallarte”, expresó el actor y comediante. Ambos hablaron sobre ello, y compartieron un vídeo sobre su reacción y posterior charla.