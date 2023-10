Maribel Guardia cuenta detalles de su relación con su nuera, Imelda Garza, después de la muerte de su hijo

Imelda Garza y José Julián viven con Maribel Guardia desde la repentina muerte de Julián Figueroa, a principios de abril de este año. La actriz, presentadora y cantante de 64 años abre su corazón en una entrevista para hablar de cómo es la relación con su nuera, viuda de su único hijo.

Maribel Guardia es uno de los mejores ejemplos de vida que tiene la industria del entretenimiento mexicano. Tras la muerte de su único hijo, la actriz se repone del inmenso dolor que significa dicha pérdida y decide sonreírle a lo que le queda por delante.

Lo vemos a diario en sus publicaciones de redes sociales o en el regreso a su trabajo en las pantallas de la televisión nacional e internacional. Mientras tanto, en su hogar, la presencia de Imelda Garza y José Julián (su nieto) le regalan momentos gratos.

“A Imelda la veo como una hija. No veo esa relación ya de nuera a suegra”, dijo Maribel Guardia en una entrevista de la que se hace eco Telemundo.

“La veo ahora como una niña y quiero protegerla, cuidarla, consentirla. Tiene, por supuesto, su familia, pero vive conmigo y no es mi obligación, pero me nace de corazón. como dice la canción: ‘cuidarla, protegerla y quererla el tiempo que ella me permita hacerlo”. añadió la presentadora de 64 años.

Cuenta lo que significó haber llevado a su nieto a Disneyland, para que viviera el sueño que a su padre le habría gustado ver.

“El tiempo que Dios me de vida, voy a tratar de acompañarlo, amarlo, dirigirlo. Si Imelda me lo permite, porque va a depender mucho de ella”, destacó Maribel Guardia.