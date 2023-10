Fuerza Regida: “Todo lo que miren es falso, somos amigos de todos y no tenemos problemas de nada”

Hace unos días, Jesús Ortiz, preocupó a sus seguidores tras informarse que sufrió un accidente. Al parecer, el vocalista de Fuerza Regida tuvo un problema con una máquina de vapor durante un concierto. De un momento para otro, el aparato se prendió y lanzó una gran cantidad de humo sobre el cantante, quien no pudo más que dar un paso hacia atrás, quitarse la gorra y seguir con el espectáculo.

Fuerza Regida se presentó la noche del miércoles en el palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara ante un foro lleno para demostrar que todo está bien.

Vocalista de Fuerza Regida deja en claro que se encuentra bien. (Foto: Gabriela Acosta.)

“Estoy contento de estar aquí en Guadalajara con un sold out y estamos contentos. Estar en Guadalajara con un evento lleno nos hace sentir muy orgullosos y, a lo mejor, el próximo año ya no haremos palenques. Eso no sabemos, porque vamos para otro lados”, señaló el vocalista antes de salir al escenario.

Fuerza Regida en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. (Foto: Cortesía.)

Lanzan disco

Fuerza Regida lanzará esta noche su nuevo álbum, y el propio cantante adelantó algunos detalles.

“Mañana en la noche (jueves) sale el disco de la Fuerza Regida que se va a venir con un chingo de rolas de todo para las baby’s y belikeadas. Hay muchas colaboraciones de la empresa y amigos, es todo lo que les puedo decir”, comentó.

Colaboración con Shakira

Jesús Ortiz evitó hablar mucho de la letra de El jefe, el tema que grabó con la cantante colombiana.

“Ella montó sola, y la experiencia fue chingona. A Shakira desde morrito la escuchamos, ahora si que es algo grande en nuestra carrera. Estamos para trabajar con todos los que tienen buena vibra”, explicó.

Al preguntarle si la canción tenía una dedicatoria a Gerard Piqué respondió, “yo ni sé de ese rollo”.

La agrupación musical especializada en el género regional mexicano, ha tenido colaboraciones con otros artistas reconocidos como Becky G, Banda MS, Natanael Cano y hasta Peso Pluma.

Se compone de cinco integrantes originarios de San Bernardino en California, Estados Unidos: Jesús Ortiz Paz, Samuel Jaimez, José García, Moisés López y Khrystian Ramo

Fuerza Regida y los ‘ataques’

El 29 de agosto, parte del supuesto equipo de seguridad de Fuerza Regida sufrió un ataque armado mientras se trasladaban por una autopista. Ante esto, el vocalista solo comentó:

“Todo seguro, gracias a Dios. Todo lo que mire es falso, somos amigos de todos y no tenemos problemas de nada”. — Jesús Ortiz de Fuerza Regida

