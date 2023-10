Galilea Montijo revela que Sergio Mayer la intentó perjudicar económicamente con una propuesta de redes sociales

Galilea Montijo expuso públicamente a Sergio Mayer, durante una reciente emisión del programa Hoy, en el canal de Las Estrellas. La presentadora reveló que el exdiputado la intentó perjudicar económicamente con una propuesta que ella rechazó.

De acuerdo con un reporte de la revista Quien, Sergio Mayer le pidió a Galilea Montijo ser el encargado de su canal de YouTube. El relato de la actriz de 50 años detalla que el exintegrante de Garibaldi le insistió para que le firmara un documento, que le habría dado la potestad de cobrar las regalías de la plataforma de videos de Google.

“Me está cayendo el veinte. Sergio Mayer, muy adelantado a su época por así decirlo, hubo un tiempo que comenzó con todo este rollo de YouTube y a registrar nombres, marcas, etc. Yo me acuerdo perfecto, la vez que vino conmigo Mayer y me dijo: ‘Fírmame, yo te manejo lo de YouTube’”, revela Galilea Montijo para la sorpresa de los conductores del programa Hoy y los televidentes.

“Creo que pasó algo con Wendy también, que quería tener el nombre de Wendy Guevara, hay que preguntarle a Wendy”, añadió la también cantante.

Wendy Guevara y Sergio Mayer formaron parte del "team Infierno" en 'La casa de los famosos México' | (Instagram: @soywendyguevaraoficial / @sergiomayerb)

Las declaraciones de Galilea Montijo reviven la polémica que se armó en torno a las regalías de las reproducciones de los videos de José José en YouTube.

“No lo voy a negar (el cobro de las regalías), tampoco lo voy a confirmar, les voy a dar algunos tips, si quieren saber si existe alguna empresa, está el Registro Público de la Propiedad y si hay una, Morena se debe preguntar quiénes son los dueños; si se quiere saber de las regalías, hay que ir a la disquera para saber quién tiene los derechos”, dijo Sergio Mayer en junio de este año, según reseñó Infobae.