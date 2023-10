Así lució Gwen Stefani al recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Gwen Stefani fue honrada con su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywod. HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 19: (L-R) President and CEO for Hollywood Chamber Steve Nissen, Ellen K, Blake Shelton, Gwen Stefani, Jimmy Iovine, Irving Azoff and Hollywood Chamber of Commerce Chairman of the Board Matt Fritch attend the Hollywood Walk of Fame Star Ceremony Honoring Gwen Stefani on October 19, 2023 in Hollywood, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images) (Emma McIntyre/Getty Images)