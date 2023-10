Jada Pinkett confiesa que Chris Rock intentó seducirla tras filtrarse un rumor de que ella y Will Smith habían roto

Jada Pinkett Smith habló sobre el golpe de Will Smith a Chris Rock Instagram

La historia de la bofetada de Will Smith hacia Chris Rock ha tomado un giro inesperado, debido a que Jada Pinkett ha confesado que el comediante intentó seducirla hace años.

Todas estas revelaciones forman parte de ‘Worthy’, las memorias de Jada Pinkett en donde relata, entre otras cosas, que ha estado separada de Will Smith desde hace siete años. En el medio de estas historias, la actriz de 52 años cuenta que Chris Rock hizo una movida con ella, según reseña Daily Mail.

Jada Pinkett relata que todos los veranos salían rumores de que ella y Will se iban a separar, pero no eran más que eso, supuestos basados en chismes que no terminaban siendo ciertos. Sin embargo, en una ocasión Chris Rock pensó que eran verdad y entonces la invitó a salir.

Jada Pinkett-Smith, Chris Rock y Will Smith durante la 18ª entrega anual de los Kids Choice Awards de Nickelodeon (Jeff Kravitz/FilmMagic)

“Me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo dije: ‘¿Qué quieres decir?’ Él me dijo: ‘Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?’ Yo estaba como, ‘No, Chris, esos son sólo rumores’.Estaba horrorizado. Y se disculpó profudamente y eso fue todo”, reveló Jada Pinkett.

Con respecto a la bofetada de Will Smith en los Oscar del 2022, Jada Pinkett dice: “¿Tengo algún deseo de hablar con Chris? Éste es mi deseo: sólo espero que se aclaren todos los malentendidos en torno a esto y que pueda haber paz”.

La reacción de Chris Rock

Después de estas revelaciones, se rumoreó que Chris Rock estaba muy molesto. Sin embargo, fue visto caminando relajado por las calles de Nueva York. De hecho, hasta le llegaron a preguntar sobre el tema y el comediante de 58 años sonrío con una carcajada y encogió los hombros, muy a su estilo gracioso.