Los escándalos de Daniel Bisogno a lo largo de su carrera

#YuridiaNoEstasSola Argumentan que lo de Yuridia fue en una época dónde aún no aprendían que criticar el cuerpo de alguien estaba mal y que ya no son así. Es mentira, esto es reciente y siguen criticando el cuerpo de otros artistas. YA BASTA DE METERSE CON UN CUERPO QUE NO ES EL TUYO Y DE HACER BURLAS DE TEMAS SENSIBLES. #ventaneando #lajosa #MaríaJosé #danielbisogno #yuridia