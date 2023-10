Timothée Chalamet finalmente habló sobre las acusaciones de caníbal que pesan sobre Armie Hammer

Timothée Chalamet VENICE, ITALY - SEPTEMBER 02: Timothee Chalamet attends the "Bones And All" red carpet at the 79th Venice International Film Festival on September 02, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images) (Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for War)

Timothée Chalamet ha decidido finalmente hablar sobre las acusaciones de canibalismo que pesan sobre su colega y coprotagonista de “Call Me By Your Name”, Armie Hammer.

En una entrevista reciente con la revista GQ, Chalamet abordó el tema y compartió su perspectiva sobre las acusaciones que han rodeado a Hammer durante los últimos años.

Estas acusaciones incluyen agresiones violentas y la expresión de fantasías canibalísticas perturbadoras, lo cual ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento.

Te recomendamos leer: Armie Hammer espera rehacer su vida luego de que un juez desestimara los cargos de abuso sexual

El intérprete de Elio Perlman en “Call Me By Your Name” reveló en la entrevista que no podía comentar sobre las acusaciones de manera definitiva.

Cuando se le preguntó que describiera sus experiencias personales con Hammer y las acusaciones que lo rodean el actor respondió de manera cortante “No lo sé”.

El actor también mencionó que este tipo de situaciones suelen ser explotadas para generar noticias: ‘’Estas cosas acaban siendo clickbaits tan intensos. Desorientante es una buena palabra”.

¿Quién es Armie Hammer?

Armie Hammer es un actor estadounidense conocido por su participación en diversas producciones cinematográficas. Nacido el 28 de agosto de 1986 en Los Ángeles, California, Hammer proviene de una familia relacionada con la industria petrolera.

Saltó a la fama con su papel en “The Social Network” en 2010, donde interpretó a los hermanos gemelos Winklevoss. Desde entonces, ha protagonizado películas como “Call Me By Your Name”, “The Lone Ranger”, “Nocturnal Animals” y “On the Basis of Sex”.

Hammer ha recibido elogios por su talento actoral y ha sido reconocido con diversas nominaciones y premios a lo largo de su carrera.

Divorcio y Polémicas

Cabe destacar que el divorcio entre Armie Hammer y su esposa, la presentadora y actriz Elizabeth Chambers, se finalizó este año.

Sin embargo, los detalles del acuerdo de divorcio se mantienen confidenciales. Además, el futuro de Hammer en la actuación sigue siendo incierto, y se desconoce si tiene intenciones de regresar a la industria del entretenimiento en un futuro próximo.

A lo largo de todo este proceso, Hammer ha enfrentado investigaciones relacionadas con las acusaciones en su contra, aunque ninguna de ellas ha resultado en cargos hasta el momento.