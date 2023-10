Ryan Muñiz, hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony, cuenta cómo es la vida con papá y mamá famosos

El segundo hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, Ryan Muñiz, hace su debut como modelo profesional. Influenciado por su mamá, exreina de belleza de Puerto Rico, el joven de 20 años goza ser portada de la revista People en Español, en donde ofreció una entrevista exclusiva, reseña Telemundo.

Durante la charla con People en Español, Ryan Muñiz cuenta cómo es la vida siendo hijo de un par de famosos con proyección internacional.

En primer lugar, Ryan cuenta que siempre ha tenido el apoyo de los dos y que se siente afortunado por eso. Sin embargo, dice que “Crecer con padres famosos puede ser difícil a veces”, precisamente por el hecho de que por sus trabajos, es limitado el tiempo que pueden compartir.

“No poder estar con ellos en un ambiente normal, sin paparazis es duro, pero más allá de eso para mi ellos son solamente mi mamá y mi papá”, reveló Ryan Muñiz.

Siendo hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, siempre tuvo dos ejemplos a seguir: la música y la moda. Y a pesar de tener habilidad para los instrumentos musicales, Ryan decide incursionar como modelo, al igual que lo ha hecho su madre.

“Incursioné en el modelaje principalmente por mi mamá. Su trabajo me ha inspirado, pero la moda siempre ha sido una pasión para mi”, dijo Muñiz en una entrevista con People en Español.

“Una lección que he aprendido de mi mamá es apreciar el tiempo, ser puntual y consistente es clave para hacer una diferencia”, añadió sobre Dayanara Torres.

Eso no deja rezagado a su papá, de quien obtuvo una fuerte influencia musical. “Veo la música como un lenguaje universal que puede unir a la gente y brindar esperanza. Mi Papá me ha enseñado a ser fuerte y determinado. Su carrera ha inspirado a muchos y yo admiro su dedicación. (Me hizo ver que) trabajando duro puedes lograr metas”, sostuvo el joven modelo.